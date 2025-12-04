Empresarios de Norteamérica piden fortalecer y prolongar el T-MEC

Asociaciones empresariales que agrupan a las compañías más grandes de México, Estados Unidos y Canadá hicieron un llamado conjunto en Washington para que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea fortalecido y extendido una vez que llegue su revisión programada en 2026.

De cara al proceso de evaluación tripartita, el Consejo Mexicano de Negocios, el Business Roundtable estadounidense y el Business Council of Canada exhortaron a los tres gobiernos a trabajar con rapidez para asegurar la continuidad del acuerdo y reforzar sus mecanismos, al considerar que ha sido clave para el crecimiento económico y la competitividad de América del Norte.

Los organismos empresariales señalaron que mantener y mejorar el T-MEC permitirá seguir impulsando la integración regional, la inversión y la generación de empleos en los tres países.

