'Lux', de Rosalía entre los mejores álbumes del año

En la lista de los mejores discos del año de Rolling Stone, el álbum de la artista española se alzó con un lugar en el podio, gracias a su irreverencia

  • 04
  • Diciembre
    2025

Rolling Stone publicó su tradicional lista de Mayhem, de Lady Gaga, y DeBí TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, que ocupa el primer lugar. Además, otro artista español, Guitarricadelafuente, también figura entre los destacados.

“Rosalía ha demostrado ser la agente del caos más provocadora del pop y Lux suena como ninguna otra en la música actual”, así lo señaló la reseña del veterano medio musical al ubicar el cuarto álbum de la artista española en el tercer lugar.

En un año marcado por lanzamientos de artistas consagradas como Taylor Swift (The Life of a Showgirl ocupa el puesto 15), Rolling Stone resalta la irreverencia de Lux como la clave de su gran impacto: “Bebe de los grandes, pero se inclina por Mozart con una energía de villana o de Bach con un porro en la boca”.

“En definitiva, el álbum triunfa porque cada canción está profundamente pensada y es profundamente sincera, enlazando con ideas embriagadoras en torno a qué demonios hacemos aquí. Lidia con el dolor y la pérdida, la ira y el duelo, el sexo y el deseo, el amor y la adoración, mientras intenta comprender mejor quién es ella, su forma de amar y las fuerzas espirituales que la mueven”, culmina el escrito.

Lux ha logrado colarse también en otras listas altamente prestigiosas que recopilan lo mejor del año.

La de Rolling Stone no es la única mención destacada: los especialistas de Pitchfork lo sitúan, por ejemplo, como el decimosexto mejor álbum, mientras que NME coloca a Reliquia como la séptima mejor canción de 2025.


