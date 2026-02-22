Elegancia y audacia brillan en la alfombra roja de los BAFTA 2026

La edición número 79 de los British Academy Film Awards se celebró este 22 de febrero de 2026 en el Royal Festival Hall de Londres, donde la alfombra roja deslumbró con una mezcla de elegancia clásica, siluetas dramáticas y apuestas arriesgadas.

Aunque predominaron los tonos oscuros, especialmente el negro y el navy, varias celebridades rompieron el molde con rojos intensos, transparencias y cortes atrevidos que elevaron el nivel de la noche.

Los looks más comentados

Entre las apariciones más elogiadas destacó Chase Infiniti, nominada por One Battle After Another y Rising Star, quien lució un vestido strapless en tono oxblood de Louis Vuitton.

La silueta tipo sirena con falda acampanada evocó el glamour del Old Hollywood con un giro moderno.

La actriz Kate Hudson también acaparó miradas con un vestido rojo off-the-shoulder de aire vampy que aportó volumen y color en una alfombra dominada por tonos oscuros.

Por su parte, Emma Stone apostó por un sofisticado diseño halter con cutouts audaces, manteniendo su sello clásico pero impactante.

El negro con transparencias tuvo en Odessa A'zion una de sus mejores representantes, gracias a un gown lencero con falda sheer y detalles fruncidos que aportaron un toque moderno y sensual.

Otra de las más elegantes fue Rose Byrne, nominada por If I Had Legs I’d Kick You, quien destacó con un diseño de Loewe de líneas arquitectónicas.

Más estrellas en la alfombra

La pasarela también contó con la presencia de figuras como Monica Bellucci, Timothée Chalamet, Jessie Buckley, Teyana Taylor, Patrick Dempsey, Gillian Anderson, Glenn Close y Jacob Elordi.

Entre las apuestas que no pasaron desapercibidas estuvieron Renate Reinsve con un vestido cut-out de inspiración dosmilera, Sadie Sink con un strapless verde menta de corte high-low, y la pareja formada por Kirsten Dunst y Jesse Plemons, que apostó por looks coordinados.

Presencia real y previa a la ceremonia

El príncipe William, presidente de los BAFTA, y la princesa de Gales hicieron su llegada antes de la ceremonia, manteniendo la tradición de la realeza británica en el evento.

Previo a la gala, el actor Bryan Cranston, presentador del premio a Mejor Guion Original, calificó la competencia como “excepcionalmente fuerte” y señaló que ser nominado como actor es “mucho menos relajante” que presentar.

Tendencias de la noche

La alfombra roja de los BAFTA 2026 se caracterizó por:

Predominio del negro sofisticado

Transparencias y cutouts para añadir riesgo

Toques de rojo intenso y navy como acentos

Menor presencia de colores vibrantes que en otras galas

La ceremonia comenzó a las 16:45 GMT.

Más sobria que explosiva, la alfombra roja londinense apostó por la elegancia refinada con guiños de audacia hollywoodense, en una temporada de premios que continúa rumbo al clímax de los Oscar.





