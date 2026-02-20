Critica Sheinbaum privatización de guarderías del IMSS

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el esquema de subrogación en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social dejó resultados negativos en la atención a niñas y niños, por lo que su administración impulsa un cambio hacia un modelo público y directo.

Durante su conferencia en Guanajuato, la mandataria sostuvo que por años se promovió la terciarización del servicio, lo que debilitó la supervisión y la calidad del cuidado infantil.

“Durante mucho tiempo se privatizaron las guarderías… se terciarizó la atención a las niñas y a los niños, con muy malos resultados”, señaló Sheinbaum.

Nuevo modelo de atención directa

Sheinbaum explicó que, en coordinación con trabajadores del IMSS y la dirección del instituto, se puso en marcha un esquema en el que el personal del propio organismo operará los centros de cuidado.

El objetivo, dijo, es aumentar la cobertura y reforzar la seguridad, además, dicha estrategia contempla la creación de nuevos espacios que ahora serán denominados centros de educación y cuidado infantil.

“Generamos un nuevo esquema para que la atención sea directa de las trabajadoras y los trabajadores del IMSS”, afirmó.

Meta de expansión nacional

El plan federal busca abrir alrededor de mil centros en el país, algunos en coordinación con sistemas DIF estatales y municipales, con la intención de que puedan ofrecer servicios gratuitos más allá de la derechohabiencia.

En Guanajuato, adelantó, se proyecta la instalación de 43 espacios, aunque el principal reto será encontrar inmuebles adecuados.

Detalló que el modelo incluye un diseño arquitectónico que permita a educadoras supervisar simultáneamente a los menores desde un área central, con atención desde los 45 días de nacidos hasta los cuatro años.

Derecho al cuidado infantil

La titular del Poder Ejecutivo Federal, recordó que sus hijos asistieron a guarderías del IMSS y reconoció el trabajo del personal. Subrayó que el acceso al cuidado infantil es clave para que las mujeres puedan continuar su vida laboral.

“Me permitió como mujer seguir trabajando… creo que todas las mujeres deben tener este derecho”, expresó.

Por otra parte, el gobierno federal prevé informar periódicamente sobre el avance del programa, que forma parte de los compromisos de campaña enfocados en ampliar la infraestructura social y fortalecer la atención a la primera infancia.

Comentarios