Escena

Confirman ‘Mamma Mia! 3’ con el posible regreso de Meryl Streep

La declaración ha disparado las especulaciones entre fans sobre cómo podría volver Donna, ya sea mediante flashbacks, giros narrativos o recursos creativos

  • 22
  • Febrero
    2026

La presidenta de NBCUniversal Entertainment, Donna Langley, confirmó que la película Mamma Mia! 3 está en desarrollo y dejó abierta la puerta para el posible regreso de Meryl Streep como Donna Sheridan.

La ejecutiva hizo el anuncio durante la alfombra roja de los British Academy Film Awards, donde recibió el BAFTA Fellowship, el máximo reconocimiento de la academia británica.

“Sí, voy a decir ahora mismo que habrá un Mamma Mia 3”, declaró Langley, quien añadió que ya mantienen conversaciones con la productora original del musical.

“Encontraremos la manera”

Langley confirmó a Deadline que el estudio está en diálogo con Judy Craymer, mente detrás del musical basado en las canciones de ABBA.

Al ser cuestionada sobre el posible regreso de Streep, cuyo personaje murió en la segunda entrega, la ejecutiva fue clara:

“Si Meryl Streep quiere regresar, encontraremos la manera de traerla de regreso”.

La declaración ha disparado las especulaciones entre fans sobre cómo podría volver Donna Sheridan, ya sea mediante flashbacks, giros narrativos o recursos creativos.

Una franquicia millonaria

La primera película, Mamma Mia!, se estrenó en 2008 bajo la dirección de Phyllida Lloyd y basada en el musical homónimo de 1999 escrito por Catherine Johnson.

La historia sigue a Sophie mientras prepara su boda en la isla griega de Kalokairi, sin que su madre sepa que ha invitado a tres antiguos amores con la esperanza de descubrir quién es su padre.

La secuela, Mamma Mia! Here We Go Again, estrenada en 2018, funcionó como precuela y exploró la juventud de Donna, interpretada por Lily James.

Lo que se sabe del nuevo proyecto

Por ahora no hay fecha de estreno, director ni guion confirmados. Sin embargo, el proyecto ya se encuentra en conversaciones formales.

A inicios de este año, la actriz Amanda Seyfried, protagonista de las dos primeras cintas, señaló que le gustaría que la tercera entrega se centrara en Sophie como madre.

El posible regreso de Streep y el avance del proyecto han reavivado el entusiasmo por una de las franquicias musicales más exitosas del cine reciente.


