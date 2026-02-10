Reúne Academia a nominados de los Oscar con tradicional almuerzo

Casi la totalidad de los 230 nominados a los premios Oscar se reunieron el martes en el tradicional almuerzo de nominados de la Academia, un evento que combina celebración, fotografía grupal y orientación rumbo a la gala del próximo mes.

Figuras como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone y Jessie Buckley asistieron al encuentro, que estuvo marcado por la presencia del elenco y equipo de “Sinners”, la película con más nominaciones en la historia.

La presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, dio su primer discurso ante los nominados y les aconsejó preparar sus discursos de aceptación, limitarlos a 45 segundos y evitar largas listas de agradecimientos.

El evento destacó por el ambiente igualitario, donde grandes estrellas convivieron con nominados debutantes y cineastas internacionales, reflejando la diversidad global de la Academia.

El almuerzo retomó su formato tradicional tras cancelarse el año pasado por los incendios forestales en California, y sirvió como antesala simbólica a la ceremonia de los Oscar.

