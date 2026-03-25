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Escena

Elenco de 'Ready or Not 2' es evacuado tras incendio en París

Entre los evacuados se encontraban figuras como Sarah Michelle Gellar, Kathryn Newton y Elijah Wood, quienes participaban en actividades promocionales

  • 25
  • Marzo
    2026

Una jornada de promoción cinematográfica se convirtió en un episodio de tensión para el elenco de Ready or Not 2: Here I Come, luego de que un incendio en un hotel de lujo obligara a evacuar a unas 400 personas, incluidos actores y miembros del equipo de la producción.

Entre los evacuados se encontraban figuras como Sarah Michelle Gellar, Kathryn Newton y Elijah Wood, quienes participaban en actividades promocionales de la cinta en la capital francesa.

El incidente ocurrió la mañana de este miércoles en el exclusivo Le Bristol Paris, donde el elenco realizaba un “press junket”, una serie de entrevistas y encuentros con medios, para impulsar el estreno de la película en Europa.

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De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó en la cocina del sótano alrededor de las 11:30 horas, lo que activó las alarmas y obligó a implementar los protocolos de evacuación de manera inmediata.

Testigos señalaron que la evacuación se llevó a cabo de forma ordenada, aunque con momentos de incertidumbre, mientras los servicios de emergencia arribaban al lugar.

El fuego provocó la salida de aproximadamente 400 personas, entre huéspedes, trabajadores del hotel, periodistas y miembros de la producción cinematográfica.

El despliegue de bomberos permitió controlar el siniestro en poco tiempo, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas del inmueble, considerado uno de los más exclusivos de París.

A pesar de la magnitud del operativo, no se reportaron heridos graves, y todos los integrantes del elenco se encuentran en buen estado.

Reacción del elenco y continuidad de la agenda

Tras el incidente, algunos de los actores retomaron sus actividades con normalidad. Incluso, publicaciones en redes sociales mostraron a integrantes del elenco aparentemente tranquilos horas después del suceso.

La agenda promocional de la película continuará conforme a lo previsto, sin que el incidente represente cambios significativos en la gira internacional.

El episodio no pasó desapercibido por su ironía: los protagonistas de una película de terror vivieron una situación real de emergencia mientras promocionaban una historia centrada en la supervivencia.

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La cinta, protagonizada por Samara Weaving, retoma los eventos de la primera entrega y eleva la apuesta con una trama más intensa, cargada de violencia, humor negro y persecuciones.

Ready or Not 2: Here I Come tuvo su estreno reciente en distintos mercados y forma parte de una de las franquicias contemporáneas más destacadas del cine de terror con tintes de comedia.

La producción ha sido bien recibida por el público en sus primeros días, destacando por mantener el estilo irreverente de la original, al tiempo que amplía su universo narrativo.

 


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