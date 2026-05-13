Reportan avistamiento de oso en colonia Mirador de las Mitras

A través de redes sociales, habitantes de la colonia Mirador de las Mitras reportaron el avistamiento de un oso en calles del sector, hecho que causó sorpresa entre los vecinos del municipio de Santa Catarina.

El animal fue visto durante la noche del martes sobre la calle Privadas de la Montaña, donde varios residentes salieron de sus viviendas para observarlo e incluso tomarle fotografías, pese al riesgo que representa acercarse.

De acuerdo con videos compartidas por los ciudadanos, el oso portaba una etiqueta amarilla en la oreja derecha, lo que indicaría que ya había sido monitoreado previamente por autoridades ambientales.

Tras el reporte, elementos del equipo Jaguares acudieron al sitio para atender la situación y realizar las maniobras correspondientes para resguardar al ejemplar y trasladarlo de regreso a su hábitat natural.

Autoridades exhortaron a la población a no acercarse ni alimentar a estos animales, además de reportar de inmediato cualquier avistamiento a los cuerpos de auxilio.

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