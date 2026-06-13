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Escena

Elizabeth Olsen espera a su primer bebé con Robbie Arnett

Elizabeth Olsen, reconocida mundialmente por interpretar a Wanda Maximoff y Robbie Arnett esperan a su primer hijo juntos, según reveló la revista People

  • 13
  • Junio
    2026

La actriz Elizabeth Olsen, reconocida mundialmente por interpretar a Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata, en el Universo Cinematográfico de Marvel, está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, el músico Robbie Arnett.

La noticia fue dada a conocer por la revista People, que compartió imágenes de la actriz de 37 años durante una salida en Los Ángeles, donde fue captada luciendo una evidente pancita de embarazo mientras salía de almorzar en el restaurante All Time.

En las fotografías, Olsen aparece con una camisa blanca abotonada y un chaleco, además de lentes y una gorra.

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En una de las imágenes más comentadas, la actriz sostiene suavemente su vientre, un gesto que despertó entusiasmo entre sus seguidores.

Aunque el embarazo ha generado gran interés mediático, ni Elizabeth Olsen ni Robbie Arnett han realizado declaraciones públicas al respecto.

Sin embargo, la información difundida por People ha sido recibida con entusiasmo por los admiradores de la actriz alrededor del mundo.

La pareja ha mantenido una relación discreta desde que comenzó su romance en 2017.

Tras comprometerse en 2019, ambos contrajeron matrimonio en una ceremonia privada antes de la pandemia de covid-19, alejados del foco mediático.

Una historia de amor lejos de los reflectores

Olsen y Arnett se conocieron durante unas vacaciones en México y poco después comenzaron una relación que con el paso de los años se consolidó tanto en el ámbito personal como profesional.

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Además de su matrimonio, ambos han colaborado en proyectos creativos, entre ellos el libro infantil Hattie Harmony: Worry Detective, publicado en 2022 e inspirado en experiencias relacionadas con la ansiedad y el bienestar emocional.

Ahora, de acuerdo con el reporte de People, la actriz y el integrante de la banda indie Milo Greene se preparan para dar la bienvenida a su primer hijo, iniciando una nueva etapa en su vida familiar.


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