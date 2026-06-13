Amy Adams rechazó sketch explícito en 'SNL' para cuidar su imagen

La actriz Amy Adams reveló en una reciente entrevista en el programa Late Night With Seth Meyers que, durante su participación como anfitriona en Saturday Night Live en 2008, rechazó un sketch con contenido “explícito” propuesto por Andy Samberg.

La actriz explicó que su decisión estuvo motivada por su papel protagónico en la película familiar “Encantada”, estrenada pocos meses antes, y por la audiencia infantil que había seguido su carrera tras ese proyecto.

Una decisión por su público infantil

Adams señaló que era plenamente consciente de que muchas niñas y niños que habían visto “Encantada” también podían estar viendo el programa de comedia en vivo, por lo que no quería afectar esa percepción.

“Era muy consciente de todas las niñas que veían ‘Encantada’”, explicó la actriz, al justificar su decisión de rechazar el contenido del sketch.

La actriz añadió que no quería ser asociada con un personaje o escena que pudiera resultar inapropiada para el público infantil que la seguía.

Reacciones del equipo de “SNL”

Años después, Andy Samberg recordó el episodio en otra entrevista, señalando que comprendió la postura de Adams al ver la reacción de una madre y su hija al encontrarse con la actriz en público tras la emisión.

Samberg destacó que la experiencia le hizo reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los actores con su audiencia, especialmente cuando cuentan con seguidores jóvenes.

“Me impresionó mucho”, recordó el comediante, al reconocer la decisión de Adams de priorizar la imagen que proyectaba a su público infantil.

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