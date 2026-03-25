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Protagonizará Gwyneth Paltrow adaptación de ‘Strangers’

La actriz Gwyneth Paltrow será la protagonista de la adaptación cinematográfica de Strangers: A Memoir of Marriage, un proyecto que desarrollará Netflix

  • 25
  • Marzo
    2026

La actriz Gwyneth Paltrow será la protagonista de la adaptación cinematográfica de Strangers: A Memoir of Marriage, un proyecto que desarrollará Netflix tras adquirir los derechos en una reñida subasta entre varios estudios.

El filme estará basado en las memorias de la abogada y columnista Belle Burden, quien narra la disolución de su matrimonio de dos décadas.

La obra explora el momento en que su esposo la abandona de forma abrupta, llevándola a replantearse toda su relación en busca de señales que expliquen quién era realmente la persona con la que compartió su vida.

El libro, publicado en enero de 2026, se ha convertido en uno de los títulos más comentados en la industria por su enfoque honesto y emocional sobre el matrimonio, la traición y la reconstrucción personal.

Además de protagonizar la película, Paltrow también fungirá como productora ejecutiva. El guion estará a cargo de Heidi Schreck, reconocida por su trabajo en teatro y televisión.

La adquisición del proyecto generó gran interés en Hollywood, con al menos seis estudios compitiendo por los derechos, lo que confirma el alto potencial de la historia tanto en lo narrativo como en lo comercial.

Un papel cercano a su experiencia

Paltrow ha sido una voz influyente en torno a las separaciones, especialmente tras su divorcio en 2014 del líder de Coldplay, Chris Martin, con quien popularizó el concepto de “separación consciente”.

Este nuevo proyecto marca su regreso a papeles dramáticos de alto perfil, luego de su participación en Marty Supreme en 2025, consolidando una etapa más madura en su carrera actoral.

La historia de Burden tiene su origen en un ensayo publicado en la columna Modern Love de The New York Times, que generó una fuerte conexión con lectores y abrió el camino para la publicación del libro y ahora su adaptación cinematográfica.

 


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