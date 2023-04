Esta actriz estuvo a punto de interpretar a Barbie

Margot Robbie interpretará a la famosa muñeca en la próxima película de Barbie, sin embargo, se reveló que originalmente el papel le pertenecía a otra actriz.

El primer tráiler de la película de Barbie, dejó encantado a más de uno, y es que la actriz Margot Robbie parece ser la actriz perfecta para el papel, no solo por su apariencia, sino también por su simpatía; así mismo destaca Ryan Gosling es su papel de Ken.





La película, que se estrenará el próximo 04 de julio, es una de las más esperadas del año y cada día crece más la expectativa por este live-action dirigido por Greta Gerwig.

Sin embargo, antes de que el papel de ‘Barbie’ estuviera a cargo de Margot, había otra actriz señalada para el papel, y esta era la también comediante Amy Schumer.





La producción de Barbie no es un proyecto nuevo, ya que llevaba varios años escribiéndose y contemplando a Schumer como protagonista, sin embargo, el rumbo que tomó la historia no fue de su agrado y abandonó la producción en 2017.

“Definitivamente, no querían hacerlo de la forma en que yo quería hacerlo, la única forma en que me interesaba hacerlo”, reportó la comediante a un medio estadounidense.

La salida de Amy, de 41 años, introdujo a la producción en la búsqueda de una nueva Barbie, papel que finalmente está a cargo de Margot.





Schumer fue una de las presentadoras del Oscar el año pasado y se vio envuelta en polémica por la serie de comentarios controvertidos que lanzó contra otros actores, entre ellos Kristen Dust, pues la llamó “calienta asientos” y la levantó de su lugar, para poder sentarse en su silla y entrevistar al esposo de la actriz, Jesse Plemons, ya que se encontraba nominado por la película The Power of the Dog.





Schumer inicialmente habría señalado que su salida se trataba de asuntos de agenda.

Por su parte, Robbie destaca en la cinta de la muñeca creada en 1959 y que se ha vuelto un ícono por generaciones.

'Creo que es una gran oportunidad para poner algo de positividad en el mundo y una oportunidad de ser aspiracional para los niños más pequeños', declaró para la revista Variety.