'Le fue muy bien a México': Sheinbaum tras gira por España

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó este lunes su conferencia matutina en Palacio Nacional, luego de concluir una gira de trabajo por España, donde participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y sostuvo encuentros con líderes internacionales.

Desde el inicio de su intervención, la mandataria aseguró que la visita dejó resultados favorables para el país.

“Siempre he recibido muy bien a México en el exterior, la verdad, y mucho cariño en el aeropuerto, en el avión, todo muy bien, nos fue muy bien”, expresó.

Sheinbaum subrayó que los logros de la gira no deben interpretarse en lo personal, sino como un avance para la representación del país en el ámbito internacional.

“Bueno, le fue muy bien a México porque no es personal, vamos con la representación de México”, puntualizó.

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Participación en cumbre y encuentros internacionales

En el marco de la cumbre celebrada en Barcelona, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la visita de la presidenta concluyó “con éxito”, destacando su participación en diálogos sobre democracia y cooperación internacional.

Durante su estancia, la jefa del Ejecutivo sostuvo reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como con líderes latinoamericanos como Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú Orsi.

En estos encuentros, la mandataria mexicana hizo un llamado a privilegiar la paz ante los conflictos globales y expresó su preocupación por la situación en Cuba, reiterando su disposición de apoyar al pueblo de la isla ante la crisis humanitaria.

Agenda tecnológica y cooperación internacional

Como parte de su agenda, la presidenta también visitó el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, donde conoció el funcionamiento del MareNostrum, uno de los supercomputadores más avanzados de Europa.

El recorrido se realizó en compañía del presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa Roca, y la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, con quienes abordó temas relacionados con el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial.

Seguimiento con la Unión Europea

Por su parte, el canciller Roberto Velasco informó que continuará en Bruselas para sostener reuniones con funcionarios de la Unión Europea, con el objetivo de dar seguimiento al Acuerdo Global Modernizado entre México y el bloque europeo.

Con esta gira, el gobierno federal busca fortalecer los vínculos políticos, económicos y tecnológicos con Europa, en un contexto internacional marcado por tensiones y retos globales.

Al cierre de su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que la recepción hacia México fue positiva, destacando el papel del país en el escenario internacional y su compromiso con el diálogo y la cooperación.

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