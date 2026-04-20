Wall Street abre en rojo tras ataque estadounidense a buque iraní
Las acciones volvieron a reportar pérdidas al inicio de la jornada, luego de que dos de los principales indicadores alcanzaran máximos históricos
- 20
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Abril
2026
Wall Street abrió en rojo este lunes, después de los recientes comentarios emitidos por Estados Unidos e Irán tras el ataque registrado contra un buque cerca del estrecho de Ormuz.
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¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?
De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:
- Dow Jones: baja 0.02% hasta 49,437 unidades
- S&P 500: baja 0.19% hasta 7,112 unidades
- Nasdaq: baja 0.40% hasta 24,369 unidades
Las acciones volvieron a reportar pérdidas al inicio de la jornada, luego de que dos de los principales indicadores alcanzaran máximos históricos.
El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este lunes 5.74%, hasta los $88.66 dólares el barril.
El Ejército iraní denunció que el ataque supone una violación del alto el fuego de dos semanas pactado entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.
Así amanece el resto de las acciones en la bolsa
El oro caía un 0.86, hasta los $4,837 dólares la onza; mientras que la plata cedía 1.88%, hasta los $80.30 dólares la onza.
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