Wall Street abre en rojo tras ataque estadounidense a buque iraní

Wall Street abrió en rojo este lunes, después de los recientes comentarios emitidos por Estados Unidos e Irán tras el ataque registrado contra un buque cerca del estrecho de Ormuz.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.02% hasta 49,437 unidades

: baja 0.02% hasta 49,437 unidades S&P 500 : baja 0.19% hasta 7,112 unidades

: baja 0.19% hasta 7,112 unidades Nasdaq: baja 0.40% hasta 24,369 unidades

Las acciones volvieron a reportar pérdidas al inicio de la jornada, luego de que dos de los principales indicadores alcanzaran máximos históricos.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este lunes 5.74%, hasta los $88.66 dólares el barril.

El Ejército iraní denunció que el ataque supone una violación del alto el fuego de dos semanas pactado entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

El oro caía un 0.86, hasta los $4,837 dólares la onza; mientras que la plata cedía 1.88%, hasta los $80.30 dólares la onza.

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