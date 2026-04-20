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Finanzas

Wall Street abre en rojo tras ataque estadounidense a buque iraní

Las acciones volvieron a reportar pérdidas al inicio de la jornada, luego de que dos de los principales indicadores alcanzaran máximos históricos

  • 20
  • Abril
    2026

Wall Street abrió en rojo este lunes, después de los recientes comentarios emitidos por Estados Unidos e Irán tras el ataque registrado contra un buque cerca del estrecho de Ormuz.

Te recomendamos: EUA se apoderó de barco iraní que intentó burlar bloqueo: Trump

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.02% hasta 49,437 unidades
  • S&P 500: baja 0.19% hasta 7,112 unidades
  • Nasdaq: baja 0.40% hasta 24,369 unidades

Las acciones volvieron a reportar pérdidas al inicio de la jornada, luego de que dos de los principales indicadores alcanzaran máximos históricos.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este lunes 5.74%, hasta los $88.66 dólares el barril.

El Ejército iraní denunció que el ataque supone una violación del alto el fuego de dos semanas pactado entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

El oro caía un 0.86, hasta los $4,837 dólares la onza; mientras que la plata cedía 1.88%, hasta los $80.30 dólares la onza.

 

 

 

 

 

 

 


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