Hombres G llevan su historia al cine con nuevo documental

Es casi imposible pensar en la banda sonora de los años 80 en España sin incluir la canción Devuélveme a mi chica, que más de 40 años después de su lanzamiento, acumula casi 900 millones de reproducciones en Spotify.

“Somos parte de la historia de España, porque hemos hecho feliz a mucha gente”, dijeron los Hombres G, responsables de uno de los mayores fenómenos musicales de la historia de su país.

Ahora, su historia se cuenta en Los mejores años de nuestra vida, un documental dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, estrenado el fin de semana en el BCN Film Fest.

“No es el típico documental de grupo de rock con entrevistas al productor o al ingeniero de sonido y muchos pesados hablando. Aquí se pone en valor la historia de una amistad, de cuatro amigos de toda la vida que han tenido una historia fascinante recorriendo el mundo durante 40 años cantando canciones”, cuenta David Summers, cantante y compositor del grupo.

Pese a que el éxito en mayúsculas llegó a finales de los años 80, el grueso de su carrera ha transcurrido a partir de 2002, momento en el que se reunieron tras una década de separación.

“Llevamos 24 años desde que volvimos; es que es acojonante. La gente recuerda los 80 como la época más brutal, porque fueron siete discos en siete años, con giras en América, giras en España, dos películas… pero lo mejor vino luego y por eso queríamos llamarlo ‘Los mejores años de nuestra vida’, porque son ahora”, reflexiona el guitarrista Rafa Gutiérrez.

Precisamente, este film cuenta por primera vez ese vacío de diez años que comenzó en 1992, cuando Hombres G terminaron la gira de Historia del Bikini y, sin avisar, se bajaron de los escenarios y dejaron de juntarse en el estudio.

“No dijimos: ‘Vamos a parar’, dijimos: ‘Este año no hacemos canciones del nuevo disco’. Lo que ocurrió fue que lo que pensábamos que serían uno o dos años se convirtieron en diez. A partir de ese momento, cada uno se enfrentó de manera distinta al estar solo”, sigue Gutiérrez.

La novedad del documental es que, por primera vez, David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javier Molina explican su versión de lo ocurrido en esos años.

“Podríamos estar tocando en fiestas nostálgicas de los ochenta con otros compañeros de la época, pero estar juntos los mismos cuatro tíos después de 43 años es absolutamente insólito”, dijo David.

Se espera que el documental llegue a las pantallas de cine, en diferentes países, el 8 de mayo.

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