Este es el papel de Mar Contreras en Mentiras

La actriz y cantante sinaloense Mar Contreras, ha sido anunciada oficialmente como la nueva intérprete del icónico personaje Daniela en Mentiras: El Musical.

Este regreso a los escenarios marca un hito en su carrera, combinando su talento actoral y vocal en una producción que ya es un clásico del teatro mexicano.

Debutará en dos presentaciones el 8 y 9 de noviembre de 2025 en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, Nuevo León.

Estas forman parte de la gira nacional del musical, que continúa con funciones regulares en el Teatro Aldama de la Ciudad de México.

La producción lo reveló en redes sociales, destacando su "talento, carisma y un toque ochentero". Mar misma confirmó en una entrevista que lleva tres días ensayando y está emocionada por el proyecto.

Daniela de Mijares a través de los años

El personaje de Daniela representa a la "esposa legítima" de Emmanuel Mijares, una mujer judía idealista y romántica que vive en un "mundo rosa" hasta que las mentiras de su esposo la confrontan con la realidad.

Inspirada en la cantante Daniela Romo, Daniela canta temas como "Celos" y "De color de Rosa", simbolizando la ingenuidad y el desengaño amoroso.

Es uno de los roles más queridos por su vulnerabilidad y fuerza emocional, y ha sido interpretado por actrices talentosas que aportan su sello personal a lo largo de las temporadas.

El musical ha evolucionado con repartos rotativos, renovaciones escénicas y expansiones multimedia.

Una de las primeras "Daniela" fue la actriz Natalia Sosa, debutando el 11 de febrero del 2009 en Ciudad de México, convirtiendose en fenómeno cultural con funciones diarias.

Asimismo de 2017 a 2018 Kika Edgar fue quien dio a vida en esa gira por varias ciudades del país.

Recientemente en la serie, Belinda, quien aporta un toque pop moderno a la "mujer enamorada desde la juventud".

Ahora, Mar Contreras buscará imprimir su sello personal, combinando frescura, talento y experiencia en televisión y teatro, para dar nueva vida a esta querida protagonista.

¿Quién es Mar Contreras?

Originaria de Culiacán, Sinaloa, Mar inició su carrera en 2002 con Operación Triunfo México (séptimo lugar) y formó parte del grupo Solo 5.

Su trayectoria incluye telenovelas como Tormenta en el Paraíso, Mar de Amor, Teresa, La que no podía amar, Vino el Amor, Por Amar Sin Ley, Like, Cabo y Esta Historia Me Suena.

También participó en High School Musical: El Desafío y en teatro previo, como en Mentiras en temporadas pasadas.

Mentiras

La obra es un drama cómico y nostálgico que entreteje canciones icónicas del pop de los años 80 en México y Latinoamérica (como "Él Me Mintió" de Amanda Miguel, "Déjala" de Yuri, "De Mí Enamórate" de Daniela Romo, "Pobre Secretaria" de Lupita D'Alessio y "Toda la Vida" de Emmanuel), para narrar la historia de cuatro mujeres, Daniela, Dulce, Lupita y Yuri, que descubren las mentiras de un hombre carismático llamado Emmanuel Mijares, quien las ha engañado a todas.

El musical ha acumulado más de 16 años de éxito ininterrumpido (hasta 2025), con miles de funciones, giras por México y Latinoamérica, y adaptaciones especiales como versiones karaoke, navideñas o interactivas.

Ha sido visto por millones de espectadores y se ha convertido en un ícono de la cultura pop mexicana, atrayendo a familias enteras y generaciones que reviven la era dorada de la música romántica.

