Escena

Kelly Clarkson cerrará su talk show tras siete temporadas

La conductora decidió concluir The Kelly Clarkson Show para enfocarse en sus hijos, aunque seguirá con música y apariciones ocasionales en TV

  • 04
  • Febrero
    2026

Kelly Clarkson anunció el próximo final de su programa de entrevistas, el cual terminará porque desea pasar más tiempo junto a sus dos hijos.

La cantante y presentadora publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que confirmaba que The Kelly Clarkson Show terminará tras siete temporadas.

“Estoy eternamente agradecida y honrada de haber trabajado junto al mejor equipo y al mejor grupo de personas que se pueda desear, todos los talentosos e inspiradores artistas que han compartido su tiempo y sus vidas con nosotros, todos los fanáticos que han apoyado nuestro programa y la NBC por ser siempre un socio tan comprensivo e increíble", afirmó.

La conclusión del programa le permitirá dar prioridad a su familia, lo que considera necesario y adecuado para la nueva etapa de sus vidas.

Clarkson tiene una hija de 11 años, River Rose, y un hijo de 9, Remy, con su exesposo Brandon Blackstock. En agosto, su familia informó que había fallecido a los 48 años tras una batalla de tres años contra el cáncer.

Aunque el programa The Kelly Clarkson Show llega a su fin, Clarkson desea que sus fanáticos sepan que no se está despidiendo.

"Seguiré haciendo música, actuando aquí y allá, y es posible que me vean en The Voice de vez en cuando... nunca se sabe dónde apareceré la próxima vez.

"Pero, por ahora, quiero darles las gracias a todos por permitir que nuestro programa forme parte de sus vidas, por creer en nosotros y por acompañarnos durante siete años increíbles", expresó.

Nuevos episodios seguirán emitiéndose hasta el otoño de este año, confirmó el programa en un comunicado de prensa.

The Kelly Clarkson Show llegó en 2019 y permitió a la ganadora del Grammy mostrar sus habilidades como entrevistadora y su impresionante voz, con sus entrevistas y sus actuaciones Kellyoke que se hicieron virales. El programa ganó 24 galardones del Daytime Emmy.


