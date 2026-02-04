Podcast
Escena

Los Muppets celebran 50 años con especial y Sabrina Carpenter

El Show de los Muppets regresó por su 50 aniversario con un especial en Disney+, encabezado por Sabrina Carpenter y lleno de nostalgia, música y humor clásico

  • 04
  • Febrero
    2026

El Show de los Muppets volvió a la pantalla en 2026 con un especial por su aniversario número 50, marcando el regreso del icónico programa de marionetas por primera vez en más de cuatro décadas.

El especial, titulado simplemente The Muppet Show, recupera el formato clásico de variety show en el Teatro Muppet original. Kermit la Rana, Miss Piggy, Gonzo y Fozzie Bear encabezan un desfile de sketches, números musicales y caos tras bambalinas que rinde homenaje directo a la creación de Jim Henson.

Sabrina Carpenter, la invitada estelar

La estrella pop Sabrina Carpenter es la principal invitada del especial y protagoniza varios de los momentos más comentados.

Fan declarada de Miss Piggy, la cantante comparte escenas cargadas de humor con la diva porcina, incluyendo una broma recurrente en la que ambas lucen atuendos casi idénticos y discuten, en tono satírico, sobre derechos de imagen.

Carpenter se involucra plenamente en el espíritu del programa, participando en sketches y números musicales que conectan a una nueva generación con el legado de los Muppets.



El especial también cuenta con apariciones de Maya Rudolph y Seth Rogen, quien además funge como productor ejecutivo. Junto a ellos, regresan veteranos del elenco original, como Dave Goelz, voz histórica de Gonzo y del Dr. Bunsen Honeydew, reforzando el vínculo con la era clásica del programa.

La crítica ha recibido el especial con entusiasmo general. Medios como The Times y The Telegraph destacaron su fidelidad al espíritu original, el uso de humor ligeramente atrevido y una fuerte carga de nostalgia, otorgándole hasta cuatro estrellas.


