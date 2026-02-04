Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
donald_trump_xi_jinping_218752e72b
Internacional

Trump mantuvo 'excelente' y 'exhaustiva' llamada con Xi Jinping

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que dialogaron sobre diversos temas de interés incluida la guerra con Ucrania y Rusia

  • 04
  • Febrero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó que mantuvo este miércoles una llamada con su homólogo chino, Xi Jinping, la cual fue calificada como "excelente" y "exhaustiva".

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que dialogaron sobre el comercio, asuntos militares, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la situación con Irán.

"Acabo de terminar una excelente conversación con el presidente Xi, de China. Fue una llamada larga y exhaustiva, en la que se discutieron muchos temas importantes, incluidos comercio, defensa, el viaje de abril que haré a China"

donald-trump-xi-jinping.jpg

Según el mandatario estadounidense, Xi está considerando aumentar la cuota acordada en el acuerdo comercial del pasado octubre para la compra de soja de 12 millones de toneladas en esta temporada a 20 millones. Mientras que el plan mantiene que China se compromete a importar 25 millones de toneladas anuales de ese grano, vital para los agricultores estadounidenses de Medio Oeste, hasta 2028.

"Mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena. Ambos somos conscientes de lo importante de que siga así. Creo que habrá muchos resultados positivos conseguidos en los próximos tres años de mi presidencia en relación al presidente Xi y la República Popular China", añadió Trump en su post.

De acuerdo con la agencia EFE, esta llamada se produce el mismo día en que el presidente chino mantuvo una conferencia con Vladímir Putin.

Tanto Rusia como China han llamado al presidente de Estados Unidos para prolongar durante un año, el cumplimiento de los límites contemplados por el tratado de START III.

También se recomienda: Papa León XIV instó a renovar con urgencia el tratado 'START III'


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26036727496660_c160877ad1
Persona es acusada por amenazar agentes de ICE por Internet
fifa_comisio_europea_rusia_8526991f76
Frena UE a FIFA para readmitir a Rusia en competencias
eua_rusia_pacto_nuclear_ed10284b77
Vence pacto nuclear Rusia-EUA y crece temor armamentista
publicidad

Últimas Noticias

AP_26037018877125_1e195ed37d
Drake Maye atribuye su éxito con Patriots a su familia deportiva
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_94ed8aea06
Zayn Malik anuncia concierto en Monterrey para este verano
nl_miguel_flores_8190a52a3c
Miguel Flores blinda el Mundial con un plan maestro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×