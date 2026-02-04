Trump mantuvo 'excelente' y 'exhaustiva' llamada con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó que mantuvo este miércoles una llamada con su homólogo chino, Xi Jinping, la cual fue calificada como "excelente" y "exhaustiva".

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que dialogaron sobre el comercio, asuntos militares, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la situación con Irán.

"Acabo de terminar una excelente conversación con el presidente Xi, de China. Fue una llamada larga y exhaustiva, en la que se discutieron muchos temas importantes, incluidos comercio, defensa, el viaje de abril que haré a China"

Según el mandatario estadounidense, Xi está considerando aumentar la cuota acordada en el acuerdo comercial del pasado octubre para la compra de soja de 12 millones de toneladas en esta temporada a 20 millones. Mientras que el plan mantiene que China se compromete a importar 25 millones de toneladas anuales de ese grano, vital para los agricultores estadounidenses de Medio Oeste, hasta 2028.

"Mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena. Ambos somos conscientes de lo importante de que siga así. Creo que habrá muchos resultados positivos conseguidos en los próximos tres años de mi presidencia en relación al presidente Xi y la República Popular China", añadió Trump en su post.

De acuerdo con la agencia EFE, esta llamada se produce el mismo día en que el presidente chino mantuvo una conferencia con Vladímir Putin.

Tanto Rusia como China han llamado al presidente de Estados Unidos para prolongar durante un año, el cumplimiento de los límites contemplados por el tratado de START III.

Comentarios