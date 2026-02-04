The Washington Post anuncia despido de un tercio de su personal

The Washington Post inició este miércoles una de las mayores reestructuraciones de su historia reciente al despedir a cerca de un tercio de su personal en la redacción y otras áreas, una decisión que sacude a uno de los medios más influyentes del periodismo estadounidense.

Los recortes fueron comunicados por el director editorial, Matt Murray, durante una reunión virtual con empleados, en la que detalló el cierre de la sección de libros, la eliminación del departamento de deportes, la reducción de corresponsales internacionales y la suspensión del pódcast Post Reports.

Avisos directos al personal

Trabajadores del diario fueron informados de que recibirían correos electrónicos en los que se les indicaría si su puesto fue eliminado. .

Un vocero del medio confirmó la magnitud del ajuste, aunque evitó precisar el número total de empleados.

Cabe destacar que dicha medida golpea a una institución emblemática, recordada por destapar el caso Watergate y, más recientemente, por su cobertura crítica de los recortes impulsados por el presidente Donald Trump en el aparato federal.

Reorganización para sobrevivir

Murray reconoció que la decisión tendrá un impacto profundo, pero defendió que busca sentar las bases de una recuperación.

En un comunicado, la empresa sostuvo que se trata de “medidas difíciles pero decisivas” destinadas a reforzar la viabilidad del periódico y a concentrarse en su periodismo distintivo y en reconectar con los lectores.

Presión interna y contraste con rivales

Aunque el Post no divulga cifras oficiales, se estima que cuenta con cerca de dos millones de suscriptores.

Los recortes ya se anticipaban desde semanas atrás, cuando trascendió que no cubriría los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, decisión que luego fue matizada con el envío de un equipo reducido.

El ajuste contrasta con la expansión de su principal competidor, The New York Times, que ha duplicado su plantilla en la última década gracias a inversiones en productos digitales como juegos y reseñas de consumo.

Críticas al dueño del diario

En medio de la crisis, empleados han dirigido llamados públicos al propietario del Post, Jeff Bezos, a quien atribuyen parte de la pérdida de lectores por decisiones editoriales recientes, como retirar el respaldo a la entonces candidata demócrata Kamala Harris en la elección de 2024 y girar la línea de opinión hacia posiciones más conservadoras.

Por su parte, el sindicato del personal, The Washington Post Guild, lanzó un mensaje directo al magnate: “Basta ya. Sin el personal de The Washington Post, no hay Washington Post”.

