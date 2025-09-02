Este jueves 'El Conjuro 4' te dejará al filo de la butaca

La cuarta entrega del universo cinematográfico de "El conjuro" será la despedida de sus protagonistas, Vera Farmiga y Patrick Wilson –Ed y Lorraine Warren, en la cinta–, por lo que la producción se basó en una historia real para el guion.

"El conjuro 4: Últimos ritos" es el nuevo capítulo de la serie que ha recaudado más de dos mil millones en taquilla; dirigida por Michael Chaves, la cinta seguirá a los famosos investigadores paranormales, quienes enfrentarán un caso que ataca al corazón de su familia: su hija, Judy.

Chaves destacó que desde la construcción de la historia sabían que sería el final de Ed y Lorraine, por lo que las preguntas presentes eran cómo deberían despedirlos y cómo impactar al público.

“Si esta película trata sobre finales, teníamos que cerrar círculos. Mi propuesta fue iniciar justo en la noche en que nace Judy. De ahí viene algo emocionalmente potente. Tenemos el comienzo de su familia, pero también su talón de Aquiles, la hija”.

A Farmiga y Wilson se unen Mia Tomlinson y Ben Hardy, como Judy y su novio; también Steve Coulter, Rebecca Calder, Elliot Cowan, John Brotherton y Shannon Kook, entre otros.

Sobre la historia real en que se basa la historia, Chaves señaló que el caso Smurl fue una experiencia más aterradora en Pennsylvania a finales de los 80: la familia comenzó a experimentar actividad sobrenatural el día de la confirmación de su hija, y todo se intensificó a lo largo de los años.

Farmiga destacó que la película es el cierre perfecto para dos personajes tan icónicos en la franquicia: “Es un final apropiado porque el demonio contra el que están luchando tiene una venganza personal contra ellos que se remonta décadas atrás. Es un demonio vengativo, sanguinario, inductor a la muerte”.

Por su parte, Wilson destacó que el público podrá ver a los personajes en sus momentos heroicos, pero también en condiciones de peligro, además de verlos cuestionarse hacia dónde van, qué pasará con su hija y qué es sacrificarse tanto física como emocionalmente.

