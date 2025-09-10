Cerrar X
Preparan serie de 'El Conjuro' tras ultimo éxito en taquilla

Nancy Won será showrunner de la serie de 'El Conjuro', que ya está en producción, con la que HBO llevará la exitosa franquicia de terror a la televisión en 2026

  • 10
  • Septiembre
    2025

Ya se prepara una serie de televisión inspirada en el universo de "El Conjuro", luego del éxito en taquilla de "Últimos ritos".

La serie está en fase de producción; recientemente se confirmó que Nancy Won, reconocida productora, se unió al proyecto como guionista, productora ejecutiva y showrunner.

Con la integración de Won se refuerza la intención de HBO MAX para competir en el terreno de las franquicias de horror televisivo, conformando un producto de alto nivel con "El Conjuro".

La decisión de integrar a Nancy Won como showrunner fue tomada a partir de su experiencia, que abarca desde el drama, ciencia ficción y fantasía oscura. Won trabajó anteriormente en producciones para Apple TV+, Hulu, Netflix y The CW como Pequeños fuegos por todas partes, Jessica Jones, Jericho y Supernatural.

Para ayudar con el guion, se confirmó que se unieron Peter Cameron y Cameron Squires, ambos con experiencia en proyectos de Marvel como "WandaVision" y "Agatha", en todas partes, quienes comenzarán a escribir los capítulos de las series, según informó la revista Variety.

Aunque no se ha revelado la fecha de estreno, todo apunta a que "El Conjuro: la serie" llegará en 2026 y será uno de los proyectos estrella de HBO.


