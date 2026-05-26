Demanda Trump a la UCLA por presunto antisemitismo

La Administración de Donald Trump volvió a arremeter contra otra universidad de Estados Unidos.

Ahora fue el turno de la Universidad de California (UCLA), que recibió una demanda del gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, por una supuesta indiferencia deliberada ante la discriminación por raza y origen nacional contra estudiantes judíos e israelíes en su campus.

En la demanda se acusa a la UCLA de violar el Título VI, una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal.

"A principios de este año, demandamos a la UCLA por someter a sus empleados judíos e israelíes a un ambiente laboral hostil y antisemita", declaró la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

"Ahora, el Departamento de Justicia exige a la UCLA que rinda cuentas por su tolerancia ante el igualmente deplorable ambiente educativo hostil contra sus estudiantes judíos e israelíes", continúa la demanda.

El origen de esta demanda fueron una serie de protestas propalestinas, en las que se exigía un alto al fuego en Gaza en abril de 2024.

En dichas manifestaciones se establecieron campamentos en las instalaciones de la universidad.

Para esta demanda, el Departamento de Estado usa como objeto central las denuncias de estudiantes judíos que aseguran haber sido golpeados durante las protestas.

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