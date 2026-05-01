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Escena

Shakira tendrá invitados especiales en megaconcierto de Brasil

La sorpresa quedó al descubierto durante el ensayo que la artista hizo en la noche de este viernes frente a miles de aficionados

  • 01
  • Mayo
    2026

Shakira tendrá invitados especiales en el megaconcierto gratuito que ofrecerá en Copacabana este sábado en Brasil.

La sorpresa quedó al descubierto durante el ensayo que la artista hizo en la noche de este viernes frente a miles de aficionados que se aglomeraron en los alrededores del escenario para ver un adelanto del espectáculo.

Se trata de Caetano Veloso y María Bethania, iconos de la música brasileña.

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Con Caetano interpretarán "O Leaozinho", uno de los temas más célebres del cantautor brasileño, y con María Bethania cantarán "O que é, o que é", de Gonzaguinha.

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Anitta se perfila para aparecer en este megaconcierto de Shakira

Ambas artistas lanzaron recientemente la canción "Choka Choka", Anitta ha confirmado que fue invitada a subir al escenario con la diva colombiana y un video ensayando la canción está rodando por las redes.

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Ivete Sangalo también se perfila como otra de las posibles invitadas de Shakira en Río, después de que la brasileña reavivara las especulaciones al compartir en redes sociales un video para dar la bienvenida a la artista colombiana.

Shakira realizará este sábado en Río lo que se espera sea la mayor presentación de su carrera, donde mostrará al mundo la potencia, la alegría y el ritmo de la cultura latina.

Para el espectáculo que cerrará su gira mundial "Las mujeres ya no lloran", las autoridades de Río de Janeiro esperan unos dos millones de espectadores, pero la expectativa es que incluso supere al público de Lady Gaga el año pasado de 2.1 millones.

 

 


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