DiCaprio defiende el cine en apertura de festival de Palm Springs

Leonardo DiCaprio llamó a proteger el cine como experiencia colectiva durante la gala que abrió la temporada de premios en Palm Springs

  • 04
  • Enero
    2026

Leonardo DiCaprio subrayó la importancia de crear cine y no solo contenido durante la 37ª edición del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, evento que marca el inicio de la temporada de premios en Hollywood.

A través de un mensaje en video pregrabado, el actor afirmó que las películas deben vivirse de manera colectiva en una sala de cine y no solo consumirse como contenido digital.

“Las películas todavía importan, no el contenido, sino el cine”, expresó DiCaprio, al destacar el valor de las historias creadas para compartirse en comunidad.

Ausente por conflicto político

De acuerdo con Variety, DiCaprio no pudo asistir personalmente al festival debido al conflicto político en curso con Venezuela, que provocó la cancelación de múltiples vuelos desde el Caribe, donde el actor se encontraba de vacaciones.

G9xt_t2bsAAVxQj.jfif

Sus coprotagonistas Chase Infiniti y Teyana Taylor recibieron el reconocimiento en su nombre.

Noche de mensajes y reconocimientos

La gala estuvo marcada por discursos emotivos que resaltaron la unidad entre artistas y la defensa de la narración original en el cine.

El actor Michael B. Jordan, al recibir el Premio Icono, instó a seguir contando historias que fomenten la unión y la empatía.

G92McLeWQAAWZ2Z.jfif

Miley Cyrus obtuvo el Premio al Logro Artístico Sobresaliente por su canción “Dream As One” en Avatar: Fire and Ash, destacando que el arte va más allá de cifras y competencia.

Por su parte, Jane Fonda dirigió un ejercicio de respiración antes de presentar el Premio Vanguard, enfatizando la conexión humana en el arte.

Guillermo del Toro y la humanidad a través de monstruos

El director mexicano Guillermo del Toro recibió el Premio Visionario junto al elenco de Frankenstein. Durante su discurso, reflexionó sobre la vigencia de la obra de Mary Shelley y aseguró que, a veces, la única forma de hablar de la humanidad es a través de monstruos.

Más galardones destacados

Timothée Chalamet fue reconocido con el Premio Spotlight, mientras que Ethan Hawke recibió el Premio al Logro de Carrera.

G909oNIWsAAFjIa.jfif

La actriz Amanda Seyfried obtuvo el Premio Desert Palm y Adam Sandler fue distinguido con el Premio del Presidente, cerrando la noche con humor.

La temporada de premios continuará con los Critics' Choice Awards y los Golden Globes, consolidando a Palm Springs como el punto de partida del calendario cinematográfico anual.


