Plantel inseguro obliga a clases online en kínder de Nuevo Laredo

Los 166 alumnos del Jardín de Niños Nueva Era continúan tomando clases a distancia desde finales de marzo, luego de que el plantel fuera declarado inseguro debido a los daños estructurales detectados en sus instalaciones.

El inmueble presenta hundimientos, grietas en paredes y fracturas en vigas, condiciones que llevaron a Protección Civil a recomendar la suspensión de actividades presenciales para evitar riesgos a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Mientras se determina una solución para el edificio, las actividades académicas se desarrollan mediante plataformas digitales. Las docentes envían tareas y materiales a través de aplicaciones como WhatsApp y Zoom, además de brindar seguimiento especial a los alumnos que enfrentan dificultades de conexión.

La supervisora de la Zona 18 de Educación Preescolar, Luz María Tuexi Rocha, señaló que la prioridad es proteger a la comunidad escolar sin interrumpir el proceso de aprendizaje de los menores.

Ante las condiciones del plantel, la directora Gabriela Rivera Grimaldo y la supervisión escolar solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), con el propósito de evaluar alternativas que permitan atender los daños y garantizar espacios seguros para la comunidad educativa.

Como parte del acompañamiento a las familias, autoridades escolares realizan reuniones informativas en la Infoteca Sor Juana Inés de la Cruz, donde madres y padres reciben información sobre el avance académico de sus hijos y las estrategias implementadas durante este periodo.

Las condiciones del edificio hacen prever que el ciclo escolar concluirá bajo la modalidad a distancia. Para fortalecer la convivencia entre los estudiantes, la escuela organiza actividades fuera del plantel y prepara la ceremonia de fin de cursos en una sede alterna.

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