Exterminio regresa con un horror más humano y brutal

El mundo de Exterminio tiene un nuevo capítulo tras el éxito conseguido el año pasado con La Evolución (28 Years Later): El Templo de los Huesos también nació en las mentes de Danny Boyle y Alex Garland, pero ahora tiene la dirección de Nia DaCosta, quien se adueñó del proyecto y lo convirtió en una película a la que los fans no le van a poner peros.

La continuación de la historia, protagonizada por Ralph Fiennes, Alfie Williams, Jack O’Connell, Erin Kellyman y Chi Lewis-Parry, sigue al Doctor Kelson, quien se enfrentará a una nueva e impactante relación, así como a las consecuencias de esta; en esta secuela los infectados no son la peor amenaza para la supervivencia, pero la inhumanidad de esos supervivientes sí lo es.

“Nia tomó el timón y le dio a esta nueva historia una visión y un sentido del horror muy propios y sumamente elevados, ajustándose sin problemas a esta distópica realidad”, afirmó Boyle.

La directora destacó que desde que se le contactó para hacer el proyecto le dijo tanto a Boyle como a Garland que ella pondría su visión y no intentaría, ni siquiera un poco, imitar el trabajo del primero.

“Lo que conecta a ambas cintas es que las dos son demenciales, idiosincrásicas y artísticamente personales”, señaló DaCosta. “El guion de Alex no se parece al de 28 Years Later, así que todo se prestaba para un abordaje distinto; yo podía imprimirle mi sello y así desarrollar algo visualmente osado, que por otro lado no dejara de ajustarse a una cinematografía más clásica”.

Para Fiennes, volver a este universo, con una cinta que es una secuela directa y que tiene muchas referencias y continuaciones en la historia, fue todo un reto, pero a la vez algo muy satisfactorio porque significa que su trabajo gustó.

“Esta película se basa en la relación entre Kelson y Samson, que a su vez proviene de un intenso momento que podemos ver en 28 Years Later. Esa escena en donde una mujer infectada da a luz un bebé no infectado”, explicó. “La nueva cinta explora el tema de la humanidad innata: ¿Sigue esta cualidad viva en el alma, corazón y mente de una persona infectada o están totalmente corrompidos? Vamos a ver algo muy interesante”.

