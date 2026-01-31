Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
bad_bunny_kendrick_lamar_b4891e334f
Escena

Bad Bunny y Kendrick Lamar pueden romper récords en Grammys 2026

La premiación del gramófono dorado contará también con regresos al escenario, homenajes póstumos y una fuerte presencia latina. Estas son las claves de la gala

  • 31
  • Enero
    2026

La Academia de la Grabación celebrará este domingo la 68ª edición de los premios Grammy, una de las galas más esperadas de la industria musical, que tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La edición 2026 llega marcada por récords potenciales, regresos al escenario, homenajes póstumos y una fuerte presencia latina. Kendrick Lamar encabeza las nominaciones con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete cada uno, mientras que Bad Bunny aspira a seis estatuillas.

Bad Bunny busca hacer historia rumbo al Super Bowl

Benito Ocasio Martínez, conocido como Bad Bunny, competirá por el premio más codiciado de la noche: álbum del año, gracias a su disco ‘Debí tirar más fotos’. De lograrlo, se convertiría en el primer artista en español en ganar esta categoría.

El tema ‘DtMF’ también podría marcar un precedente al convertirse en la primera canción en español en ganar grabación del año y apenas la segunda interpretación en un idioma distinto al inglés en lograrlo desde 1959.

Un posible triunfo en grabación, canción y álbum del año colocaría a Bad Bunny entre los ocho artistas que han conseguido este triplete histórico, en una semana clave para su carrera, previa a su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl.

bad bunny (1).jfif

Kendrick Lamar, cerca de romper el récord de Jay-Z

Con nueve nominaciones, Kendrick Lamar podría convertirse en el rapero más premiado en la historia de los Grammy. Si gana al menos cuatro categorías, superaría los 25 gramófonos de Jay-Z y alcanzaría un nuevo récord.

El intérprete de ‘Not Like Us’ también aspira a igualar la marca de Michael Jackson y Santana como los artistas con más premios obtenidos en una sola noche, con ocho galardones.

Kendrick Lamar

Justin Bieber regresa al escenario de los Grammy

Tras cuatro años de ausencia, Justin Bieber volverá a presentarse en la gala. Su álbum ‘Swag’ suma cuatro nominaciones, incluida la de álbum del año.

También están confirmadas las actuaciones de Lady Gaga y Sabrina Carpenter, quienes competirán con siete y seis nominaciones, respectivamente, además de presentaciones especiales de Bruno Mars y Pharrell Williams.

Mejor nuevo artista y presencia femenina

La británica Olivia Dean parte como favorita para mantener la racha de mujeres ganadoras en la categoría de mejor nuevo artista, que desde 2018 ha sido dominada por solistas femeninas.

La categoría también incluye a Lola Young, Addison Rae, The Marías, Katseye, sombr, Leon Thomas y Alex Warren, en una de las contiendas más abiertas de la noche.

Homenajes a figuras fallecidas

La gala rendirá tributo a artistas fallecidos durante el último año. Reba McEntire, Lauryn Hill y Post Malone encabezarán el segmento in memoriam.

Los homenajes incluirán a Ozzy Osbourne, Roberta Flack y D’Angelo, con actuaciones de figuras como Slash, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26032707387390_fccafff5b1
Minuto a minuto de los Grammy 2026; conoce a todos los ganadores
ozzy_osbourne_homenaje_grammy_2026_c38f95b45b
Rendirán homenaje a Ozzy Osbourne en los Grammy 2026
deportes_brady_belichick_47ad8c9db8
Critican que Belichick no entre al Salón de la Fama en 2026
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_01_at_7_40_17_PM_7e1d3b6a74
Arma Monterrey 'Regia Tamaliza' con 3,500 asistentes
tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
Whats_App_Image_2026_02_01_at_7_10_02_PM_b92195c660
Seminario impulsa créditos de carbono en el campo del noreste
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
anuncia_mario_delgado_que_morena_elegira_proximo_dirigente_71a1cf9972
Víctimas de homicidio en Colima serían familia de Mario Delgado
publicidad
×