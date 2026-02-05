Fallece hermana de la cantante Edith Márquez por cáncer de mama

La muerte de Lily Márquez Landa, hermana de la cantante Edith Márquez, ha conmocionado al entorno artístico y a los seguidores de la intérprete, luego de que su familia confirmara el fallecimiento tras una larga lucha contra el cáncer.

Una batalla prolongada contra el cáncer

Lily fue diagnosticada hace años con cáncer de mama. Aunque en un primer momento respondió a los tratamientos, la enfermedad regresó con mayor agresividad y avanzó hasta convertirse en metástasis.

Con el paso del tiempo, el padecimiento se extendió a distintas zonas del cuerpo, afectando huesos, meninges, médula ósea y cerebro, lo que redujo considerablemente las posibilidades médicas para seguir combatiendo la enfermedad.

En las semanas previas a su fallecimiento, los especialistas determinaron que ya no existían opciones terapéuticas viables, por lo que fue trasladada a cuidados paliativos para procurar su bienestar y calidad de vida.

El mensaje que confirmó la noticia

La noticia fue dada a conocer públicamente por José Camar, hijo de Lily y sobrino de Edith Márquez, a través de redes sociales. En un emotivo mensaje, compartió palabras de despedida hacia su madre y agradeció el apoyo recibido durante el proceso.

El joven también reconoció a las personas que participaron en la campaña de recaudación de fondos que la familia impulsó para poder cubrir gastos médicos y de atención especializada.

La despedida de Edith Márquez

Horas después, Edith Márquez compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó el profundo dolor que atraviesa por la partida de su hermana.

La cantante describió su duelo como un momento de silencio y desolación, dedicando palabras de amor y despedida que reflejan la cercanía y el vínculo que mantenían.

El apoyo de la comunidad y la recaudación

Ante los elevados costos médicos que implicaba el tratamiento, la familia abrió una campaña en GoFundMe para solicitar apoyo económico, ya que el seguro no cubría la totalidad de los gastos.

Incluso Lily participó en algunos videos difundidos en redes, donde solicitaba ayuda y expresaba su deseo de seguir luchando por permanecer junto a su hijo.

"El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser."



"Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos." mencionó la cantante en su publicación

Reacciones y muestras de solidaridad

Tras darse a conocer la noticia, seguidores, amigos y figuras del espectáculo manifestaron su solidaridad con Edith Márquez y su familia.

La pérdida ha generado numerosas muestras de cariño en redes sociales, donde se han multiplicado los mensajes de apoyo y condolencias para la intérprete en este momento de duelo familiar.

