Fiscalía de Utah rechaza conflicto en caso por asesinato de Kirk

La Fiscalía del condado de Utah rechazó este martes las alegaciones de la defensa de Tyler Robinson, acusado de asesinar a tiros al activista conservador Charlie Kirk, que buscaban apartar al equipo acusador por un supuesto conflicto de intereses.

Durante una audiencia que se prolongó por más de tres horas, la defensa intentó demostrar que la presencia de la hija de uno de los fiscales en el lugar del tiroteo, ocurrido el 10 de septiembre, invalida la participación de la fiscalía en el proceso.

El fiscal del condado, Jeffrey Gray, así como el subjefe Chad Grunander y su hija de 18 años, comparecieron ante el tribunal para responder sobre el impacto personal del crimen y si este influyó en la decisión de solicitar la pena de muerte.

Gray sostuvo que la determinación de buscar la condena capital se tomó con base en las pruebas del caso y sin presiones externas, pese a declaraciones públicas del presidente Donald Trump, del director del FBI, Kash Patel, y del gobernador de Utah, Spencer Cox, a favor de la pena máxima.

“Las pruebas recabadas respaldan el cargo de asesinato con agravantes, y creo que la pena de muerte es totalmente apropiada en este caso”, declaró el fiscal.

Los cargos contra Robinson

La Fiscalía imputó a Robinson el delito de homicidio agravado por el tiroteo ocurrido en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem.

En total, enfrenta siete cargos, entre ellos disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves y dos acusaciones de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle, así como por deshacerse de la ropa que llevaba puesta durante el ataque.

Las autoridades alegaron factores agravantes al considerar que el ataque fue motivado por la ideología política de la víctima y que Robinson actuó sabiendo que niños se encontraban presentes durante el homicidio.

El juez Tony Graf señaló que aún no ha tomado una decisión sobre la posible descalificación de uno o de todo el equipo de fiscales.

Una nueva audiencia fue programada para el 24 de febrero, en la que se espera que el tribunal continúe analizando la solicitud de la defensa.

