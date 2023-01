Fallece Lloyd Morrisett, cocreador de 'Plaza Sésamo'

Lloyd Morrisett cocreador del popular programa infantil, ’Sesame Street’, mejor conocido en Latinoamérica como ‘Plaza Sésamo’, falleció a los 93 años de edad.



La muerte de Morrisett fue anunciada el martes por Sesame Workshop, la organización sin fines de lucro que ayudó a establecer bajo el nombre de Children’s Television Workshop. No se reveló la causa de muerte.

En un comunicado, Sesame Workshop exaltó a Morrisett como un “líder sabio, considerado y por sobre todas las cosas amable” quien estaba “pensando constantemente en nuevas formas” para educar.

Morrisett y Joan Ganz Cooney trabajaron con el psicólogo especializado en desarrollo Gerald Lesser de la Universidad de Harvard para construir el enfoque único del programa educativo que llega ahora a unos 120 millones de niños en Estados Unidos. El legendario titiritero Jim Henson era el encargado de proveer a las tiernas creaturas afelpadas del show.

“Sesame Street” (cuya versión latinoamericana es “Plaza Sésamo”) se transmite en más de 150 países y ha sido galardonado con 193 premios Emmy, 10 Grammy y en 2019 recibió la medalla del Kennedy Center a la trayectoria artística, es el primer programa ha recibido este reconocimiento, en la ceremonia Big Bird caminó por un pasillo y básicamente se sentó en el regazo de Tom Hanks.

Morrisett nació en Oklahoma City en 1929, inicialmente estudió para ser maestro con una base de psicología. Se convirtió en educador experimental, buscando nuevas formas de enseñar a los niños de orígenes menos favorecidos. Se tituló en la Universidad Oberlin e hizo un posgrado de psicología en la UCLA, obtuvo su doctorado de psicología experimental en la Universidad de Yale. Fue miembro directivo de Oberlin por muchos años y presidente de la junta de 1975 a 1981.

La idea de “Sesame Street” surgió durante una fiesta en 1966, en la que conoció a Cooney.

“Dije, 'Joan, ¿crees que la televisión se puede usar para educar a los niños?' Su respuesta fue 'no lo sé, pero me gustaría platicar de esto'”, relató al diario The Guardian en 2004.