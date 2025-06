Fan acusa a Alejandro Sanz de conductas inhumanas y espionaje

Este domingo, una fan de Alejandro Sanz lo acusó de presuntas conductas inhumanas y de espionaje ocurridas en 2015, cuando ella tenía 18 años, asegurando que está dispuesta a llegar hasta el final.

La seguidora, cuyo nombre es Ivet Playà, narró mediante su cuenta de Instagram los hechos que supuestamente ocurrieron hace una década.

De acuerdo con lo compartido, la historia entre ambos comenzó como un sueño y terminó convirtiéndose en una "terrible pesadilla".

“Necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy”, comenzó su relato en la red social. Y continuó: “Yo era su fan, y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso publicara cosas mías en sus redes”, relató Playà.

Según su testimonio, tanto ella como el cantante —quien en ese momento tenía 49 años— fueron generando un supuesto vínculo y llegaron a conocerse en persona.

“Quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento. Alejandro Sanz sabía perfectamente quién era yo; desde el principio lo supo. Yo era una niña, una niña que, con 19 años, se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España detrás de él… Fui a 10 conciertos en un mes y medio, y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión…”, aseguró.

La fan española también afirmó que, tiempo después, decidió dejar su casa en Barcelona para mudarse a Madrid, donde comenzó a trabajar para el cantante. Además, denunció que sus conversaciones privadas con Sanz habrían sido espiadas.

“Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme sola a Madrid porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar con él. En esa época, no sé realmente por qué, pero nos espiaban las conversaciones que manteníamos por privado. La verdad es que yo, al menos, no tengo ni tenía nada que esconder”.

Playà también afirmó haber formado un vínculo personal con Sanz, el cual se volvió “íntimo y sexual”, aunque terminó sintiéndose atrapada en lo que describió como una pesadilla.

“Me sentí engañada, utilizada, humillada e incluso sucia, al no saber quién pudo haber visto nuestras conversaciones privadas”, señaló.

Respecto a por qué decidió contar ahora su versión de los hechos, explicó:

“Conmigo no se firmó ningún papelito, y en parte siento la responsabilidad moral porque puedo, y porque creo que soy de las pocas que puede hacerlo: plantarme aquí y demostrar que, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Que ya está bien, y que conmigo se ha equivocado. Conmigo se ha equivocado hasta el final”.

Concluyó afirmando que ya no es la misma joven que idealizaba al cantante:

“Ya no soy esa niña que estaba dispuesta a todo por estar más cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco. Reconoce cuándo alguien actúa con el corazón y cuándo alguien está tan vacío por dentro que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás. ¿Y ahora qué? Ahora, la verdad. Ahora, yo”.

Comentarios