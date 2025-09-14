Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza

Fátima Bosch Fernández, originaria de Teapa, Tabasco, se coronó como la ganadora de Miss Universo México 2025 este sábado 13 de septiembre en la gran final celebrada en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas en Guadalajara, Jalisco.

La joven de 1.78 metros de estatura destacó por su belleza, inteligencia y carisma, superando a 31 concursantes más en etapas de pasarelas, discursos y preguntas al azar.

¿Quién es Fátima Bosch?

Es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana (UIA) en México.

Complementó sus estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute en Vermont, Estados Unidos.

Participó previamente como Flor Tabasco en 2018, representando a su municipio natal, y este año arrasó como Miss Universo Tabasco antes de ganar el nacional.

Representará a México en la 74ª edición de Miss Universo, que se llevará a cabo en noviembre de 2025 en Tailandia.

Sueña con un México con educación y salud de calidad como derechos, no privilegios, y enfatizó la importancia de la seguridad para las mujeres y los sueños de los niños.

"Quiero un México con salud y donde las mujeres puedan salir sin miedo. Sueño con un país justo para los niños, donde sus derechos se respeten y crezcan con oportunidades. Donde ningún niño tenga la necesidad de renunciar a sus sueños. Yo los invito a todos a construir un México soñado, porque si queremos, podemos", aseguró en su discurso antes de ganar.

Además, portará el traje regional de Nayarit, elegido por el jurado.

El evento fue conducido por Jacqueline Bracamontes (ex-Miss México), Gaby Ramírez y Mauricio Mancera, con un jurado que incluyó a figuras como Clovis Nienow.

Fátima sucedió a María Fernanda Beltrán (Miss Universo México 2024 de Sinaloa), quien le pasó la corona en una emotiva ceremonia.

Como primera finalista quedó María Fernanda Vázquez de Nuevo León.

