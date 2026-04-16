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Escena

'Boulevard' llega al cine con romance juvenil y drama

La cinta basada en el libro de Flor M. Salvador aborda amor, salud mental y sueños, con soundtrack dosmilero y una adaptación filmada en España

  • 16
  • Abril
    2026

Una historia de amor juvenil con un soundtrack dosmilero que incluye a Green Day y Hoobastank es la premisa de la cinta "Boulevard", basada en el bestseller homónimo escrito por la mexicana Flor M. Salvador, que logró más de 150 millones de lectores en siete idiomas distintos.

La película, pese a ser la clásica historia donde una chica buena conoce a un chico malo y peligroso que terminan perdidamente enamorados, presenta un mayor número de encrucijadas emocionales en las que se exploran temas como el duelo, las adicciones, la salud mental, la amistad y la importancia de tener sueños por cumplir.

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Dirigida por Sonia Méndez y con Eve Ryan y Mikel Niso en los papeles principales de Hasley y Luke, "Boulevard" busca capturar a los fans del romance contemporáneo, tanto si conocen o no la trama.

“No es solo una historia de amor, es una historia de cumplir sueños, así que tanto si son fans del libro, de las películas románticas o la ven por curiosidad, el público de todas las edades puede verse en la pantalla, recordando épocas de escuela en donde había muchas metas en la mente”, dijo la directora.

La historia, destacó Méndez, es atemporal y universal; por eso, pese a ser escrita por una mexicana y estar situada en Australia, fue posible trasladarla a España, país en donde se realizó la producción.

“Los personajes de origen tienen nombres extranjeros, pero pudimos llevarlos a Bilbao transformando un poco la narrativa sin perder su identidad”, explicó la directora. “Tomamos el libro con mucha responsabilidad, con referentes claras y con guiños, porque al final es una película y el tiempo es limitado”.

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Para Niso fue su primer proyecto en la pantalla grande, lo que significó un gran reto porque dio vida a un personaje muy conocido por las lectoras.

“Poner voz y cuerpo a un personaje tan querido como Luke, y saber que al hacerlo estaba tratando temas importantes de salud mental y otros conflictos, fue todo un reto”, indicó el actor. “Sin embargo, la película demuestra que cumplir los sueños es posible y vale la pena hacerlo.


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