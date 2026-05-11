Macron exige silencio a los asistentes en cumbre francoafricana

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, protagonizó este lunes un momento de tensión durante la cumbre francoafricana celebrada en Nairobi, Kenia, al interrumpir visiblemente molesto una conferencia cultural para exigir silencio a un público que mantenía conversaciones y ruido constante mientras se desarrollaba el acto.

Sentado inicialmente en primera fila en el auditorio de la Universidad de Nairobi, Macron se levantó de forma inesperada para tomar el micrófono y reclamar orden ante lo que consideró una falta de respeto hacia los ponentes.

🇫🇷 | "Disculpen, todos. Oye, oye, oye. [...] Esto es una total falta de respeto"



Macron gritó a la audiencia durante la cumbre “Africa Forward”, diciéndoles enfadado que guardaran silencio porque eran demasiado ruidosos y no dejaban de interrumpir a los ponentes. pic.twitter.com/36Dm2bOI7v — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 11, 2026

Con evidente irritación, el mandatario francés frenó a una oradora para dirigirse directamente a la audiencia.

“Déjeme restablecer el orden”, dijo antes de lanzar una reprimenda pública.

“Lo siento, chicos, pero es imposible hablar de cultura y que gente tan supuestamente inspirada venga aquí a dar un discurso con tanto ruido. Esto es una total falta de respeto”, expresó Macron.

El presidente también sugirió a quienes no quisieran prestar atención abandonar la sala o trasladarse a espacios exteriores para conversar.

Tras sus declaraciones, parte del público respondió con aplausos, mientras otros permanecieron en silencio.

El episodio rápidamente captó atención por el tono inusualmente directo del mandatario en un foro internacional centrado en cooperación política, económica y cultural entre Francia y África.

Cumbre clave para reposicionar a Francia en África

El incidente ocurrió durante la primera jornada de la llamada Cumbre África Adelante, una reunión estratégica copresidida por Macron y el presidente de Kenia, William Ruto.

El encuentro representa un momento diplomático relevante para Francia, que busca redefinir su relación con el continente africano luego de perder influencia en varias de sus antiguas colonias y enfrentar un creciente rechazo en regiones tradicionalmente vinculadas a París.

La edición de este año tiene una carga simbólica especial, ya que es la primera vez desde la creación de estas cumbres en 1973 que una nación africana anglófona alberga el evento.

Esto refleja el interés francés por ampliar su presencia más allá del África francófona y construir nuevas alianzas políticas, económicas y tecnológicas.

Durante la jornada final, Macron y Ruto encabezarán sesiones con cerca de 30 jefes de Estado y Gobierno africanos, donde discutirán temas clave como la paz y seguridad regional, la reforma de la arquitectura financiera internacional, la transición energética y la tecnología digital e inteligencia artificial

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