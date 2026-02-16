Podcast
Escena

Fallece Robert Duvall, actor de 'El Padrino' a los 95 años

De acuerdo con la información emitida por su viuda, el afamado director de cine falleció rodeado de sus seres queridos en su casa de Virginia

  • 16
  • Febrero
    2026

El actor ganador del Premio Oscar, Robert Duvall, perdió la vida a los 95 años de edad durante la noche de este domingo, en su casa de Middleburg, Virginia.

robert-duvall.jpg

De acuerdo con la información emitida por su viuda, Luciana, el afamado director de cine falleció rodeado de sus seres queridos.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió su viuda.

Estos fueron los inicios de Robert Duvall

Nació en San Diego, California el 5 de enero de 1931, hijo de padres de nacionalidad francesa. Estudió actuación en la Neighborhood Palyhouse School of Theatre de Nueva York y su debut en la gran pantalla tiene lugar en 1962 en ‘Matar un ruiseñor’.

 Candidato al Oscar hasta en cinco ocasiones por sus papeles en ‘Acción Civil’, ‘Apocalypse Now’, ‘El don del coraje’, ‘El apostol’. Sin embargo, fue en 1983 con ‘Tender Mercies’, donde fue merecedor del gran premio de la Academia.

Papeles icónicos del actor Robert Duvall

  • El Padrino

robert-duvall.jpg

  • Fenomeno (1996)

robert-duvall.jpg

  • Apocalypsis Now (2001)

robert-duvall.jpg

  • Pacto de Justicia (2003)

robert-duvall.jpg

  • El juez (2014)

robert-duvall.jpg


