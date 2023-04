Gasolina de Daddy Yankee llega a biblioteca de grabaciones EUA

La canción de Daddy Yankee es reconocida por su aportación a la cultura mundial, por lo que será guardada en esta biblioteca para la posteridad.

La canción de Daddy Yankee, ‘Gasolina’, no solo catapultó al puertorriqueño a la fama, sino que también abrió paso al reggaetón en un mercado global, y el cual era liderado especialmente por música en inglés.



La tarde de este miércoles fue anunciada la incorporación de esta canción a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, siendo la primera en su género en entrar en esta colección, que resguarda las melodías más sobresalientes en la historia y las conserva para la posteridad.

Este año se realizó una recopilación que abarca desde 1908 hasta el 2012, donde 25 melodías fueron seleccionadas del Registro Nacional de Grabaciones, de entre mil 100 canciones nominadas; dando así una base de datos que alberga a 625 producciones en su registro. Las seleccionadas tienen que ver con su importancia histórica, cultural y estética.

La ‘Gasolina’ amplió la música de la comunidad latina, y supuso un cambio masivo en el género del reggaetón en el 2004, año en el que fue lanzada esta canción, perteneciente al tercer disco de estudio de Yankee ‘Barrio Fino’.





Esta será la primera canción de reggaetón en incorporarse a la biblioteca.

Ramón Ayala, verdadero nombre de Daddy Yankee, se manifestó en redes sociales respecto a este reconocimiento.

“Para ese chamaco que creció en Santurce , una canción “Gasolina” que nació en un barrio de Puerto Rico, y sea reconocida por la “Biblioteca del Congreso” como una de las canciones que transformó la cultural, cambió la historia musical en el mundo y EE.UU. es algo que jamás soñé.

“Y lo más bonito que fue en español. Cuando haces la las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas, todo lo que sueñas puede ser posible”, escribió el cantante.





Dicha canción fue escogida por él, para cerrar cada uno de sus conciertos, esto en su gira de despedida ‘La última vuelva World Tour’, tras más de 30 años sobre los escenarios.





Otras incorporaciones al Registro Nacional de Grabaciones de EUA

La primera canción de reggaetón no es la única que resalta, ya que también por primera vez, fue incorporado el sonido de un videojuego, y este corresponde al conocido ‘Super Mario Bros’. La Biblioteca del Congreso de EUA buscó reconocer al japonés Koji Kondo, por crear tan característico sonido que ha trascendido durante generaciones. Dicho sonido fue incorporado recientemente a la película “The Super Mario Bros”, la cual ha reunido más de 377 millones de dólares en taquilla y se encuentra entre las favoritas del público.

Entre las canciones añadidas que corresponden a las últimas décadas y que actualmente siguen gozando de fama internacional, se encuentran:

Imagine- John Lennon (1971)

Sweet Dreams (Are Made of This)” — Eurythmics (1983)





Synchronicity — The Police (1983)

Stairway to Heaven — Led Zeppelin (1971)

Like a Virgin — Madonna (1984)





All Hail the Queen — Queen Latifah (1989)

All I Want for Christmas is You — Mariah Carey (1994)