Cierra México el 2025 como el segundo país con menor desempleo

México cerrará el 2025 como uno de sus mejores años en materia laboral al lograr ubicarse como el segundo país a nivel mundial con la menor tasa de desempleo.

Con ello, el país solo fue superado por Japón, que se posicionó en la parte superior del ranking.

Este acierto fue mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que el país concluye el año con uno de los niveles de desempleo más bajos del mundo, al ubicarse en “el segundo lugar internacional con una tasa de 2.7%”, según cifras al cierre de noviembre.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió un comparativo basado en datos recientes sobre el tema.

En su mensaje, atribuyó el resultado a las políticas impulsadas por su administración y al modelo económico heredado de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con la información publicada, Japón ocupa el primer lugar con una tasa de desocupación de 2.6%, mientras que México se coloca inmediatamente después, superando a economías desarrolladas como Alemania, Países Bajos, Australia y Estados Unidos.

Por ejemplo, Alemania aparece en el tercer sitio con 3.8%, seguida por Países Bajos, con 4.0%, Australia con 4.3% y Estados Unidos, con 4.6%.

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados”, escribió la presidenta, al celebrar el posicionamiento de México en dicho ranking internacional.

Aunque no detalló las políticas específicas que influyeron en estas cifras, la mandataria ha reiterado en distintos foros que el fortalecimiento del mercado interno, el aumento al salario mínimo y la inversión pública han sido claves para sostener el empleo.

Es líder en el rubro juvenil

México puede presumir de contar con jóvenes a los que sí les gusta trabajar y aportar crecimiento a la economía.

Prueba de ello es que, con un 5.9%, el país se coloca como el de menor tasa de desempleo juvenil a nivel de Latinoamérica, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un reporte reciente, el organismo refiere que el valor más alto lo registra Uruguay, con una tasa de 28.1 por ciento. En segundo sitio se posicionó Costa Rica, con 23.3%, enseguida Colombia, con 20.6%,; y posteriormente Chile, con 20.1%. A la lista se suman Argentina, que reporta una tasa de desempleo juvenil de 19.6%, Brasil, con 14.8%, y República Dominicana, con 14.7%.

¿Qué mide la desocupación laboral?

La desocupación laboral, de acuerdo con el Inegi, se refiere a las personas en edad de trabajar que no tienen empleo, están disponibles y buscan activamente trabajo.

No incluye a estudiantes, jubilados ni a quienes no están buscando empleo.

El indicador es un referente para evaluar el desempeño del mercado laboral y la estabilidad económica de un país.

Comentarios