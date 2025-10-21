Gorillaz llevará su exhibición inmersiva House of Kong a CDMX

La banda virtual, "Gorillaz", liderada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, dijo en una entrevista que traerán su exhibición inmersiva House of Kong, que originalmente se presentó en Londres en 2025 para celebrar el 25 aniversario de la banda.

Cuando se le preguntó si hay alguna fecha confirmada, comentó que por el momento sigue sin tenerla, pero que es seguro que en algún punto del próximo año la exhibición se presente en la capital mexicana, al igual que Gorillaz.

Esta experiencia interactiva recrea los estudios Kong de manera inmersiva, con proyecciones, instalaciones artísticas, monólogos de los personajes (como Murdoc) y un recorrido por la historia de Gorillaz, incluyendo elementos multimedia y colaboraciones visuales.

En México, se adaptará para ofrecer una "confesión" única a los visitantes, combinando arte, música y narrativa ficticia, otorgando una oportunidad perfecta para sumergir a los fanáticos en el universo de 2D, Murdoc, Noodle y Russel.

Asimismo, la banda regresa a México en 2026 como parte de su gira The Mountain Tour, que promocionará su noveno álbum de estudio, The Mountain, con lanzamiento previsto para el 20 de marzo de 2026.

El concierto en solitario se llevará a cabo en marzo de 2026, y promete ser uno de los shows más espectaculares de la banda, con invitados especiales como el rapero argentino Trueno y un setlist que incluirá clásicos y temas nuevos inspirados en viajes a India y temas de pérdida personal.





