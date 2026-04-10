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Escena

Elizabeth Olsen podría estar esperando a su primer hijo

Unas imágenes de la actriz crearon especulaciones entre los fans, donde aparece acompañada de su esposo, el músico, Robbie Arnett.

  • 10
  • Abril
    2026

La actriz Elizabeth Olsen ha generado especulación en redes sociales luego de que circularan imágenes recientes en las que algunos usuarios aseguran que podría estar esperando a su primer hijo. Hasta el momento, la información no ha sido confirmada por la actriz ni por su equipo.

Las versiones surgieron a partir de fotografías captadas en Los Ángeles, donde Olsen fue vista junto a su esposo, el músico Robbie Arnett. En dichas imágenes, la actriz aparece con ropa holgada, lo que llevó a internautas a interpretar un posible cambio físico.

¿Elizabeth Olsen está embarazada?

La posibilidad de un embarazo se ha mantenido en el terreno de la especulación. Usuarios en redes sociales han señalado lo que describen como un “baby bump”, lo que detonó una ola de comentarios y reacciones entre seguidores de la actriz.

elizabeth olsen embarazo

Debido a la falta de confirmación, el tema continúa ganando peso únicamente por percepciones de los usuarios.

elizabeth olsen embarazo

Relación y vida privada de la actriz

Elizabeth Olsen mantiene una relación con Robbie Arnett desde 2017. La pareja se comprometió en 2019 y contrajo matrimonio en 2020, manteniendo desde entonces un perfil bajo respecto a su vida personal.

Ambos han colaborado en proyectos conjuntos, incluyendo un libro infantil, y han evitado compartir detalles íntimos en redes sociales o medios, lo que ha contribuido a que cualquier aparición pública genere atención mediática.

 


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