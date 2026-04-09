Eduardo Verástegui rompe lazos con Donald Trump

Donald Trump está perdiendo aliados.

Este miércoles, el actor y activista Eduardo Verástegui anunció su decisión de romper lazos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un giro de 180 grados de una postura política tras años de respaldo a los republicanos.

Fue a través de sus redes sociales donde el Verástegui hizo oficial su rompimiento con Trump, además de explicar el motivo de este.

Según su publicación, uno de los principales motivos para tomar esta decisión fueron las declaraciones del mandatario sobre Irán, en las que habló de una posible "aniquilación".

Verástegui asegura que este tipo de discursos son incompatibles con la defensa de la vida, señalando que no se puede hablar con ligereza sobre destruir a una civilización, además de cuestionar la responsabilidad de un líder global.

Otro punto clave de su postura fue el caso Jeffrey Epstein, donde expresó su decepción por la falta de transparencia.

Según el activista, durante las investigaciones: No se han revelado todos los documentos prometidos, no hay castigo claro a los responsables, existe preocupación por un posible encubrimiento, lo que ha generado dudas sobre el compromiso con la justicia en casos de trata infantil.

Del mismo modo, en su mensaje, Verástegui ofreció una disculpa por haber respaldado posturas que ahora considera equivocadas.

“No volveré a apoyar a ningún político que no defienda la vida en su totalidad”.

Asimismo, expresó que su prioridad es la defensa del derecho de nacer como valor fundamental.

Esta decisión se da un día después de que Trump amenazara con destruir Irán si no se abría el Estrecho de Ormuz.

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