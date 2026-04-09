Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inter_eduardo_verastegui_40ca7cdbc0
Internacional

Eduardo Verástegui rompe lazos con Donald Trump

El actor anunció su distanciamiento por declaraciones sobre Irán y cuestionamientos en el caso Epstein, tras años de respaldo político

  • 09
  • Abril
    2026

Donald Trump está perdiendo aliados.

Este miércoles, el actor y activista Eduardo Verástegui anunció su decisión de romper lazos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un giro de 180 grados de una postura política tras años de respaldo a los republicanos.

Fue a través de sus redes sociales donde el Verástegui hizo oficial su rompimiento con Trump, además de explicar el motivo de este.

Según su publicación, uno de los principales motivos para tomar esta decisión fueron las declaraciones del mandatario sobre Irán, en las que habló de una posible "aniquilación".

Verástegui asegura que este tipo de discursos son incompatibles con la defensa de la vida, señalando que no se puede hablar con ligereza sobre destruir a una civilización, además de cuestionar la responsabilidad de un líder global.

Otro punto clave de su postura fue el caso Jeffrey Epstein, donde expresó su decepción por la falta de transparencia.

Según el activista, durante las investigaciones: No se han revelado todos los documentos prometidos, no hay castigo claro a los responsables, existe preocupación por un posible encubrimiento, lo que ha generado dudas sobre el compromiso con la justicia en casos de trata infantil.

Del mismo modo, en su mensaje, Verástegui ofreció una disculpa por haber respaldado posturas que ahora considera equivocadas.

“No volveré a apoyar a ningún político que no defienda la vida en su totalidad”.

Asimismo, expresó que su prioridad es la defensa del derecho de nacer como valor fundamental.

Esta decisión se da un día después de que Trump amenazara con destruir Irán si no se abría el Estrecho de Ormuz.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tregua_medio_oriente_positiva_economia_mexicana_19ba51779f
Tregua en Medio Oriente es positiva para economía mexicana
netanyahu_anuncia_negociacion_con_libano_para_desarmar_hezbola_4218150463
Netanyahu anuncia negociación con Líbano para desarmar a Hezbolá
lidera_diabetes_hipertension_lista_padecimientos_mexico_e9e8d15e45
Lidera diabetes e hipertensión en lista padecimientos de México
publicidad

Últimas Noticias

comapa_reynosa_f4555ce3eb
Pago hídrico a Estados Unidos no afectará abasto: COMAPA
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
INFO_7_DOS_FOTOS_ef37e70322
Choca microbús en Ciudad Victoria; hay 15 lesionados
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×