Escena

Gwen Stefani y Blake Shelton reinventan 'El Mago de Oz'

'Dorothy', la nueva serie musical para jóvenes, reimagina el clásico con una mirada actual y la producción de la pareja Stefani-Shelton

  • 27
  • Agosto
    2025

Una nueva serie del universo de "El mago de Oz" está en camino. Se trata de "Dorothy", una historia contemporánea del clásico infantil.

Dentro de sus productores ejecutivos se encuentra la pareja conformada por Gwen Stefani y Blake Shelton, ambos músicos que fueron jurados en el reality show musical La Voz, en Estados Unidos. La nueva serie, creada y producida por Gina Matthews, ofrecerá una reinterpretación musical y contemporánea de "El Mago de Oz" para el público joven.

La serie se basará en los libros de L. Frank Baum y utilizará el Camino de Ladrillos Amarillos como una metáfora de los desafíos y las decisiones que enfrentan los jóvenes de hoy.

"He estado enamorada de los libros de 'El Mago de Oz' desde que era una niña", afirma Matthews, creadora de la serie.

"La historia nos recuerda las cualidades que necesitamos para superar los momentos difíciles, y 'Dorothy' es un símbolo de fuerza que nos muestra que con un poco de amabilidad no solo podemos lograr grandes cosas, sino también animar a quienes nos rodean. Estoy emocionada de llevar ese mensaje al mundo, ahora más que nunca".


