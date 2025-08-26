Cerrar X
Hacker roba identidad de Jungkook de BTS para vender acciones

El caso comenzó mientras Jungkook servía en el ejército. Su nombre se usó ilegalmente para abrir cuentas financieras y vender acciones por $73,000 dólares

  • 26
  • Agosto
    2025

Jungkook, la estrella de BTS, fue víctima de un impactante caso de robo de identidad a principios de este año, y las autoridades han logrado un gran avance en la investigación. La policía surcoreana confirmó que el principal sospechoso, de apellido Jeon de 34 años ha admitido algunos de los cargos y ha negado otros.

El caso comenzó en enero de 2024, mientras Jungkook servía en el ejército. Su nombre se usó ilegalmente para abrir cuentas financieras, a través de la cual el sospechoso supuestamente vendió acciones por valor de casi 100 millones de KRW (aproximadamente 73 mil dólares) a un tercero. Jungkook recuperó posteriormente los fondos perdidos mediante una demanda civil en marzo.

Un funcionario de la Policía Metropolitana de Seúl declaró que el sospechoso ha admitido algunos cargos, pero negó otros.

Las autoridades revelaron que Jeon, ciudadano chino, presuntamente pirateó plataformas nacionales de telecomunicaciones y otros servicios en línea entre agosto de 2023 y enero de 2024, violando la Ley de Redes de Información y Comunicaciones.

Con la cooperación de las autoridades tailandesas, Jeon fue extraditado de Tailandia a Corea del Sur el 22 de agosto y arrestado formalmente el 24 de agosto.

Los investigadores descubrieron que Jeon usó no solo la identidad de Jungkook, sino también la de un importante presidente de un chaebol, el director ejecutivo de una empresa de capital riesgo y otras personalidades de alto perfil. Según informes, activó cuentas de teléfonos móviles y desvió fondos de cuentas financieras y de activos virtuales.

Los daños financieros confirmados relacionados con el plan ascienden hasta la fecha a unos 38 mil millones de KRW (unos 27.7 millones de dólares). En relación con el caso, la policía ha arrestado a 16 personas, y dos sospechosos se encuentran actualmente detenidos.

Las autoridades confirmaron que Jeon será entregado a la fiscalía esta semana mientras continúan las investigaciones.


