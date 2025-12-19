Identifican a los dos hombres ejecutados al sur de Monterrey

Los dos hombres que fueron ejecutados a balazos en el estacionamiento de un área de restaurantes, ubicada en el cruce de las avenidas Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes, en la colonia Arroyo Seco, al sur de Monterrey, ya fueron identificados por las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil tipo Camaro, color rojo, y fueron identificadas como Héctor Javier Moreno, de 45 años, quien se desempeñaba como trabajador de la construcción, y César Alejandro Cruz, de 26 años, dedicado a la venta de ropa en línea. De manera extraoficial, trascendió que ambos serían tío y sobrino.

Cabe destacar que César Alejandro contaba con antecedentes por posesión de droga, registrados hace aproximadamente dos años.

Según los primeros reportes, el ataque armado ocurrió cuando los hombres se encontraban al interior del vehículo. Ambos presentaban impactos de bala en la cabeza y el cuello, lesiones que les provocaron la muerte de manera inmediata.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron el fallecimiento de las dos personas que permanecían dentro del automóvil.

Las primeras indagatorias señalan que se trató de un ataque directo. De manera extraoficial, se indicó que los presuntos responsables habrían llegado al sitio a bordo de una motocicleta, desde la cual realizaron las detonaciones para posteriormente darse a la fuga.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil, mientras que agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que los establecimientos y cadenas de restaurantes cercanos colaboren proporcionando grabaciones de cámaras de seguridad, las cuales podrían ser clave para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

