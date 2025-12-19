Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_18_at_11_37_27_PM_17b7d90dda
Nuevo León

Identifican a los dos hombres ejecutados al sur de Monterrey

Las víctimas fueron Héctor Javier Moreno, de 45 años, y César Alejandro Cruz, de 26; el ataque fue directo y los agresores huyeron en motocicleta

  • 19
  • Diciembre
    2025

Los dos hombres que fueron ejecutados a balazos en el estacionamiento de un área de restaurantes, ubicada en el cruce de las avenidas Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes, en la colonia Arroyo Seco, al sur de Monterrey, ya fueron identificados por las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil tipo Camaro, color rojo, y fueron identificadas como Héctor Javier Moreno, de 45 años, quien se desempeñaba como trabajador de la construcción, y César Alejandro Cruz, de 26 años, dedicado a la venta de ropa en línea. De manera extraoficial, trascendió que ambos serían tío y sobrino.

Cabe destacar que César Alejandro contaba con antecedentes por posesión de droga, registrados hace aproximadamente dos años.

Según los primeros reportes, el ataque armado ocurrió cuando los hombres se encontraban al interior del vehículo. Ambos presentaban impactos de bala en la cabeza y el cuello, lesiones que les provocaron la muerte de manera inmediata.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron el fallecimiento de las dos personas que permanecían dentro del automóvil.

Las primeras indagatorias señalan que se trató de un ataque directo. De manera extraoficial, se indicó que los presuntos responsables habrían llegado al sitio a bordo de una motocicleta, desde la cual realizaron las detonaciones para posteriormente darse a la fuga.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil, mientras que agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que los establecimientos y cadenas de restaurantes cercanos colaboren proporcionando grabaciones de cámaras de seguridad, las cuales podrían ser clave para esclarecer los hechos y dar con los responsables.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_a9c9318d8b
Rescatan a menor tras quedar encerrada en un vehículo
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_png_94a2301b99
Vive perrita 'runner' un maratón de amor de regios
deportes_alonso_aceves_ebae5b0e52
Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026
publicidad

Últimas Noticias

comida_40_desperdicio_832240e65a
Se dispara 40% el desperdicio de alimentos en Navidad en México
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T131836_865_e9e0e4cbc4
Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio
eua_canada_fe6fb80ddc
Iniciarán conversaciones EUA y Canadá por el T-MEC en 2026
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
nl_ruta_611_lozano_44aeb96c2e
Señalan a Miguel y a Patricio Lozano por ‘negligencia asesina’ 
publicidad
×