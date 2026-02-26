Podcast
Paramount se perfila para adquirir Warner tras retiro de Netflix

Netflix confirmó su salida de la negociación tras negarse a elevar su oferta, al considerar que el nuevo precio por Warner ya no era financieramente atractivo

  • 26
  • Febrero
    2026

La carrera por ver quién adquirirá a Warner Bros. parece entrar en su fase decisiva, con Paramount posicionándose como la principal contendiente después de que Netflix se retirara de las negociaciones.

Este jueves, la plataforma de streaming confirmó su salida del proceso luego de negarse a mejorar su oferta, al considerar que el nuevo precio ya no resultaba “financieramente atractivo”.

De acuerdo con directivos de Netflix, la decisión se tomó después de que la junta de Warner informara que la propuesta de Paramount —propiedad de Skydance— superaba el acuerdo previamente alcanzado con la compañía.

“Creemos que habríamos sido sólidos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros.”, señalaron en un comunicado conjunto los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters. “Pero esta transacción siempre fue un ‘agradable extra’ al precio adecuado, y no un ‘imprescindible’ a cualquier precio”.

Ambos ejecutivos también agradecieron a la dirección de Warner, que desde diciembre había respaldado reiteradamente el acuerdo con Netflix.

Paramount busca comprar toda la compañía

A diferencia de Netflix —que pretendía adquirir únicamente el estudio y el negocio de streaming por $27.75 dólares por acción, equivalentes a $82,700 millones de dólares—, Paramount busca comprar la empresa completa.

De concretarse la operación, activos como HBO Max, franquicias de alto valor como Harry Potter y la cadena CNN podrían pasar a un nuevo conglomerado mediático.

Hasta ahora, Warner no se ha pronunciado públicamente sobre la salida de Netflix del proceso.

Impacto potencial en Hollywood y el streaming

Una eventual fusión Paramount–Warner reconfiguraría el mapa de Hollywood al unir dos de los cinco grandes estudios históricos que aún operan, además de ampliar de forma significativa sus catálogos cinematográficos y televisivos.

Warner aportaría títulos como "Superman", "Barbie" y "One Battle After Another", mientras que Paramount suma franquicias como "Top Gun", "Titanic" y "El Padrino", así como cadenas como MTV, Nickelodeon y la plataforma Paramount+.

Analistas consideran que, si la compra se concreta, el mercado del streaming podría experimentar un giro significativo que pondría en entredicho el liderazgo actual de Netflix.


Comentarios

