Helen Mirren respalda a Tom Hardy tras polémica en set

Helen Mirren expresó públicamente su respaldo a Tom Hardy en medio de versiones que apuntan a supuestos problemas de comportamiento del actor durante las grabaciones de la serie “MobLand”.

La actriz compartió este jueves una imagen de Hardy a través de sus redes sociales acompañada del mensaje:

“Te quiero ahora y siempre”.

La publicación llamó la atención debido a que surge días después de que diversos reportes señalaran presuntas tensiones dentro del set de la producción de Paramount+.

De acuerdo con las versiones difundidas recientemente, Tom Hardy habría protagonizado momentos complicados durante la grabación de la segunda temporada de “MobLand”.

Los informes aseguraban que el actor, conocido también por protagonizar "Venom", permaneció encerrado en su caravana en distintos momentos de la producción, provocando retrasos y haciendo esperar tanto al elenco como al equipo técnico.

Entre las figuras mencionadas en dichos reportes aparecían Helen Mirren y Pierce Brosnan, quienes forman parte del reparto de la serie.

Sin embargo, la reciente publicación de Mirren parece contradecir las versiones sobre un supuesto conflicto personal entre ambos actores.

Hardy también se encuentra en medio de especulaciones relacionadas con una posible salida de la serie.

Pues comenzaron a circular versiones que apuntaban a un presunto despido del actor; sin embargo, hasta ahora Paramount no ha confirmado oficialmente una tercera temporada de la serie.

Por ello, las versiones sobre el futuro de Hardy dentro de la producción continúan siendo rumores sin confirmación oficial.

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