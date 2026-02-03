Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_03_at_12_32_26_ad5b73134b
Nuevo León

San Pedro logra récord histórico en recaudación del Predial

San Pedro alcanzó en enero de 2026 una recaudación récord del Predial con 71.10% del padrón y 26.7 mdp adicionales, fortaleciendo sus finanzas

  • 03
  • Febrero
    2026

El Municipio de San Pedro Garza García alcanzó en enero de 2026 el mayor porcentaje de recaudación del Impuesto Predial en su historia para un solo mes, resultado que refleja la confianza de la ciudadanía y su compromiso con el cumplimiento oportuno de sus contribuciones.

Durante el primer mes del año, San Pedro logró una recaudación equivalente al 71.10% del padrón, superando el 70.13% registrado en enero de 2025.

Este resultado consolida una tendencia positiva en la cultura de pago entre los contribuyentes.

Gracias a este incremento, el municipio obtuvo 26 millones 742 mil 019 pesos adicionales en comparación con el mismo periodo del año anterior, fortaleciendo las finanzas públicas desde el arranque del ejercicio fiscal 2026.

Se registró el pago de 3 mil 561 expedientes correspondientes al programa Predial Verde, lo que demuestra el interés ciudadano por esquemas responsables y sustentables.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 12.32.37.jpeg

El gobierno municipal agradeció a la comunidad sampetrina la confianza depositada en la administración, al señalar que el alto nivel de cumplimiento permite planear, ejecutar y dar continuidad a obras, servicios y programas que impactan directamente en la calidad de vida.

San Pedro, referente nacional

El alcalde Mauricio Farah afirmó que estos resultados colocan a San Pedro como el municipio número uno de México, al contar con seguridad de primer nivel, parques limpios y servicios públicos de alta calidad.

“Muchísima gente ya en estos primeros días de enero ha venido a nuestras cajas municipales en Tesorería a hacer efectivo este pago del Predial”, dijo, “y es gracias a ustedes el compromiso que nosotros nos llevamos para tener este municipio como el número uno de México.

La Tesorería Municipal recordó que durante febrero se mantiene un descuento del 10% en el pago del Predial, con un 5% adicional para viviendas con paneles solares mediante el programa Predial Verde.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_7_06_47_PM_d578ef1f8b
Extiende Santa Catarina descuento para pago de predial
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
INFO_7_DOS_FOTOS_29e12d2efc
Cae hombre por conducir auto con reporte de robo en San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

Trump_b4c6fe21e3
'Podría suavizar los operativos migratorios', asegura Trump
AP_26035845146258_1390e2e274
David Peralta anuncia su retiro de las Grandes Ligas
Whats_App_Image_2026_02_04_at_6_52_11_PM_e9e4be17a4
Salvan a cernícalo tras impactarse con ventanal en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
publicidad
×