Indigna cancelación de Kendrick Lamar en Pal' Norte 2024

Para miles de fanáticos el Pal’ Norte 2024, dejó un mal sabor de boca con la cancelación de una de sus estrellas principales, el rapero Kendrick Lamar.

Siendo headliner del primer día del festival, el rapero de Los Ángeles, California, dejó colgados a los fans, apenas una hora antes de que tocara su turno en el escenario estelar. En la recta final del evento los organizadores compartieron un escueto comunicado en el que anunciaban la cancelación de una de sus ‘cartas fuertes’.

“Por problemas logísticos ajenos a la organización de Tecate Pa’l Norte, lamentamos informar que Kendrick Lamar no podrá presentarse en el festival esta noche”.

El comunicado provocó un aluvión de mensajes de descontento en redes sociales, por la falta de compromiso del artista y el festival. “Bien fácil anunciarlo una hora antes de que le tocara salir y así no perder toda la compra de cerveza de las personas que habrían preferido no ir”, posteó aleriveraa07.

Otros mensajes de público que viajó desde diversos puntos de la República para verlo también se hicieron notar, además de exigir que se compense al público por la cancelación.

“Ya debería haber algún tipo de indemnización por este tipo de cancelaciones a los festivales, ya se les está haciendo costumbre y ellos no pierden nada”, comentó en redes sociales rico_marco.

En esta edición también se vivió la cancelación de otra banda estelar, los canadienses de Sum 41.



‘Es karma’, dice organizador del Machaca Fest

Ismael “Melo” Montoya, organizador del Machaca Fest, se pronunció en sus redes sociales sobre la cancelación de Kendrick Lamar. “El 24 de junio del 2023 muy raramente minutos antes de que Korn cancelara en el Machaca un alto directiv@ de una empresa de espectáculos en México me escribió esto en mi WhatsApp, dejándome una herida muy grande en el corazón. ‘Qué momento tan difícil ánimo’.

“Kendrick Lamar cancela de último minuto a Pal’ Norte y le reenvío el mismito mensaje a ese directiv@ que él me envió, y por fin me saco ese dolor inmenso que me dejó. ‘Qué momento tan difícil… ánimo’. Karma is a Bitch”, posteó.

Comentarios