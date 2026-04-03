Genera Viernes Santo afluencia en pescaderías de Monterrey

Durante este Viernes Santo, los mariscos se convirtieron en los productos más buscados por los regiomontanos que decidieron permanecer en la ciudad, generando una alta afluencia en pescaderías del primer cuadro, especialmente en la zona oriente.

Desde temprana hora y hasta el mediodía, estos establecimientos lucieron abarrotados, con largas filas de personas que acudieron para adquirir productos frescos a precios accesibles, en apego a las tradiciones de la Semana Santa.

Entre los productos más demandados destacaron camarones, pescado, huachinango, mojarra, pulpo y salmón, además de opciones congeladas como filete de tilapia y tiburón.

Algunos clientes también optaron por piezas de gran tamaño, como huachinangos que superan los siete kilogramos, ideales para preparaciones especiales.

A pesar de las altas temperaturas, las familias regiomontanas no dudaron en esperar su turno para surtirse de mariscos y llevar a casa los ingredientes necesarios para sus platillos tradicionales.

Comerciantes recomendaron a la ciudadanía acudir con anticipación para evitar largas esperas y garantizar la compra de los productos, cuya demanda incrementa considerablemente durante esta temporada.

Comentarios