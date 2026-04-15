Inicia en Francia rodaje de la cuarta parte de 'The White Lotus'

La múltiple ganadora de los premios Emmy, "The White Lotus", ya inició el rodaje de su cuarta temporada, la cual estará ambientada en la Costa Azul francesa, con localizaciones en Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, además de algunas escenas en París.

De acuerdo con la producción, esta nueva temporada seguirá a un grupo de huéspedes y empleados de los exclusivos hoteles White Lotus a lo largo de una semana, en coincidencia con el Festival de Cannes.

Pese a que parte del rodaje se llevará a cabo en París, la trama se desarrollará principalmente en la Costa Azul.

Para esta cuarta parte de la serie de HBO, el reparto contará con nombres como Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz, entre otros.

Además, al proyecto se sumarán Chloe Bennet, Heather Graham, Rosie Pérez y Max Greenfield.

Entre los escenarios hoteleros destacan el Airelles Château de la Messardière, que servirá como el ficticio 'White Lotus du Cap', y el Hôtel Martinez, que representará al 'White Lotus Cannes'.

Desde su estreno en 2021, "The White Lotus" se ha consolidado como un gran éxito.

En sus dos primeras temporadas, 'The White Lotus' acumuló 15 premios Emmy y dos Globos de Oro, mientras que su tercera entrega obtuvo 23 nominaciones en la 77.ª edición de los Emmy, reafirmando su impacto tanto en la crítica como en la audiencia.

Las anteriores temporadas han tenido como telón de fondo destinos turísticos internacionales como la isla de Maui, en Hawái; Sicilia, en Italia; y zonas de Tailandia como Chiang Mai y Koh Samui, reforzando el sello distintivo de la serie de situar su narrativa en enclaves paradisíacos atravesados por tensiones sociales.

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